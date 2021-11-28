Премьер-министром Чехии стал Петр Фиала

Торжественная церемония состоялась в воскресенье, 28 ноября, в загородной резиденции главы государства в городке Ланы возле Праги.

Так как у президента Земана коронавирус церемония проходила с определенными ограничениями. Земан был отделен от Фиалы стеклянным боксом.

Пока не ясно, когда президент Чехии назначит остальных министров. Фиала уже представил ему предлагаемый состав правительства из 18 членов. Земан сказал, что сразу же начнет переговоры с кандидатами, заявив, что процесс может быть завершен к 13 декабря.