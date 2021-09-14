Президент Чехии Земан попал в больницу

Чешский президент прибыл в больницу после 11.00. Вместе с Земаном в медицинское учреждение приехала его жена Ивана. По данным издания, госпитализация президента Чехии может быть длительной.

Пресс-секретарь больницы Итка Зинке подтвердила факт госпитализации президента, но не предоставила более подробную информацию.