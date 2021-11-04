Президента Чехии Земана перевели из реанимации в обычную палату

"Лечение, особенно комплексная нутритивная поддержка, оказываемая в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии первого медицинского факультета Карлова университета и в центральной больнице, привело к улучшению клинического состояния президента. Сегодня [...] президента республики перевели на стандартную койку реабилитационного отделения центральной больницы", – говорится в сообщении.
В больнице отметили, что Земана госпитализировали 10 октября с "декомпенсацией известного хронического заболевания, которое привело к ухудшению приема пищи и жидкости".
77-летний Земан возглавляет страну с 2013 года. В 2018-м его переизбрали на второй пятилетний срок.
10 октября 2021-го, на следующий день после выборов нижней палаты парламента, Земан был доставлен в военный госпиталь Праги с печеночной энцефалопатией, сообщало издание DenikN.
18 октября спикер Сената Чехии Милош Выстрчил, ссылаясь на заключение госпиталя, заявил, что Земан не сможет вернуться к исполнению обязанностей президента в ближайшие недели. Он предложил задействовать ст. 66 конституции, согласно которой в случае смерти или болезни президента часть его полномочий временно переходит к главе Сената, а часть – к спикеру Палаты депутатов. В частности, речь идет и о полномочиях назначения нового премьер-министра после парламентских выборов в Чехии 9 октября, на которых правящая партия ANO проиграла правоцентристскому блоку Spolu ("Вместе").