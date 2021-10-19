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Глава Сената Чехии предложил временно лишить полномочий заболевшего президента Земана

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Земан вряд ли сможет вернуться к работе в ближайшие недели, отметил Выстрчил (на фото)
Земан вряд ли сможет вернуться к работе в ближайшие недели, отметил Выстрчил (на фото)
Фото: EPA

Президент Чехии Милош Земан, который 10 октября во второй раз попал в больницу и находится в реанимации, не в состоянии исполнять свои обязанности, а потому его полномочия следует переложить на других официальных лиц страны. Об этом 18 октября со ссылкой на отчет больницы, где пребывает Земан, заявил спикер Сената Чехии (верхней палаты парламента) Милош Выстрчил, пишут Seznam Zpravy и Reuters.

По его словам, в отчете сказано, что Земан вряд ли сможет вернуться к работе в ближайшие недели.

По мнению врачей Центрального военного госпиталя, Земан сейчас не может по состоянию здоровья исполнять "любые рабочие обязанности", а учитывая характер основного заболевания президента, долгосрочный прогноз состояния здоровья Земана "весьма неопределенный", добавил Выстрчил.

Он подчеркнул, что парламенту Чехии стоит обсудить, нужно ли активировать ст. 66 конституции, согласно которой в случае смерти или болезни президента часть его полномочий временно переходит главе Сената, а часть – спикеру Палаты представителей.

В частности, речь идет и о полномочиях назначения нового премьер-министра после парламентских выборов в Чехии 9 октября, на которых правящая партия ANO проиграла правоцентристскому блоку Spolu ("Вместе").

Reuters отмечает, что перераспределение обязанностей Земана потребует согласия обеих палат парламента Чехии, а только что избранная нижняя палата впервые соберется 8 ноября.

Контекст:

Лечащий врач Земана заявлял 10 октября, что причина его госпитализации – осложнения хронического заболевания, однако какого именно, он не уточнил.

В тот же день чешский невролог Мартин Ян Странски говорил каналу CNN Prima News, что Земан находится в состоянии, в котором он больше не сможет вернуться на пост президента. По его мнению, в дальнейшем ситуации, в результате которых чешский президент будет госпитализирован, будут происходить все чаще и чаще.

Издание Denik N писало, что возможная причина госпитализации Земана – проблемы с печенью из-за попадания жидкости в брюшную полость. По словам журналистов, по этой же причине президент Чехии провел неделю в больнице в сентябре.

Также известно, что Земан долгое время лечился от стопной невропатии, из-за которой ходит с тростью, и диабета. В прошлом году во время падения он сломал руку. Его выписали из больницы в конце августа прошлого года после успешной операции на руке.

В апреле этого года стало известно, что из-за проблем с ногами Земан вынужден начать пользоваться инвалидной коляской.

Земан стал президентом Чехии в 2013 году. В 2018-м его избрали на второй срок.

Теги: конституция, Чехия, выборы, здоровье, Милош Земан, больница, госпиталь, парламент, отчет, болезнь, президент, работа, премьер-министр, врач, спикер, назначение, реанимация, Сенат Чехии
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