Глава Сената Чехии предложил временно лишить полномочий заболевшего президента Земана

Земан вряд ли сможет вернуться к работе в ближайшие недели, отметил Выстрчил (на фото) Фото: EPA

По его словам, в отчете сказано, что Земан вряд ли сможет вернуться к работе в ближайшие недели.

По мнению врачей Центрального военного госпиталя, Земан сейчас не может по состоянию здоровья исполнять "любые рабочие обязанности", а учитывая характер основного заболевания президента, долгосрочный прогноз состояния здоровья Земана "весьма неопределенный", добавил Выстрчил.

Он подчеркнул, что парламенту Чехии стоит обсудить, нужно ли активировать ст. 66 конституции, согласно которой в случае смерти или болезни президента часть его полномочий временно переходит главе Сената, а часть – спикеру Палаты представителей.

В частности, речь идет и о полномочиях назначения нового премьер-министра после парламентских выборов в Чехии 9 октября, на которых правящая партия ANO проиграла правоцентристскому блоку Spolu ("Вместе").

Reuters отмечает, что перераспределение обязанностей Земана потребует согласия обеих палат парламента Чехии, а только что избранная нижняя палата впервые соберется 8 ноября.