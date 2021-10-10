Президент Чехии второй раз за месяц попал в больницу

"Президент Чешской Республики Милош Земан на основании рекомендации своего лечащего врача профессора Мирослава Заворала согласился на госпитализацию в Центральный военный госпиталь в Праге. Президент республики был госпитализирован в воскресенье, 10 октября 2021 года", – написал Овчачек.

Prezident republiky * Miloš Zeman na základ * doporu * ení svého ošet * ujícího léka * e prof. Miroslava Zavorala vyslovil souhlas s hospitalizací v Úst * ední vojenské nemocnici v Praze. Prezident republiky byl hospitalizován v ned * li dne 10. * íjna 2021. — Ji * í Ov * á * ek (@PREZIDENTmluvci) October 10, 2021

Также Заворал выступил на пресс-конференции, где сообщил, что Земана положили в реанимацию, отмечает Novinky.cz. По его словам, причина госпитализации – осложнения хронического заболевания, однако, какого именно заболевания, он не уточнил.

Это уже второй раз за последний месяц, когда Земан оказался в больнице. Ранее его госпитализировали 14 сентября.