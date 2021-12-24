У вселенского патриарха Варфоломея обнаружили COVID-19

"У Варфоломея в рамках регулярных диагностических тестов, проводимых на Фанаре, сегодня, в пятницу, 24 декабря 2021 года, был зафиксирован положительный результат на коронавирус. Его святейшество, который полностью вакцинирован, в настоящее время проявляет легкие симптомы, но его общее состояние хорошее", – говорится в сообщении.

Константинопольская церковь передала призыв Варфоломея "следовать рекомендациям врачей и специалистов" и сделать прививки тем, кто еще не вакцинировался.

Варфоломею 81 год. Осенью во время визита в США его дважды госпитализировали и поставили коронарный стент.