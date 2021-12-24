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У вселенского патриарха Варфоломея обнаружили COVID-19

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Варфоломей полностью вакцинирован от коронавируса
Варфоломей полностью вакцинирован от коронавируса
Фото: ЕРА

Вселенский патриарх Варфоломей инфицировался коронавирусом, проинформировала 24 декабря Константинопольская православная церковь.

"У Варфоломея в рамках регулярных диагностических тестов, проводимых на Фанаре, сегодня, в пятницу, 24 декабря 2021 года, был зафиксирован положительный результат на коронавирус. Его святейшество, который полностью вакцинирован, в настоящее время проявляет легкие симптомы, но его общее состояние хорошее", – говорится в сообщении.

Константинопольская церковь передала призыв Варфоломея "следовать рекомендациям врачей и специалистов" и сделать прививки тем, кто еще не вакцинировался.

Варфоломею 81 год. Осенью во время визита в США его дважды госпитализировали и поставили коронарный стент.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала пандемии на планете подтвердили 276,4 млн случаев инфицирования, скончалось 5,37 млн пациентов с COVID-19.

Теги: церковь, Варфоломей, инфекция, Константинополь, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, прививки
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