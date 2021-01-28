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Патриарх Варфоломей сделал прививку от COVID-19

Вселенский патриарх Варфоломей привился китайской вакциной от коронавируса CoronaVac. Ее закупило также Министерство здравоохранения Украины.

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В конце февраля патриарху Варфоломею исполнится 81 год
В конце февраля патриарху Варфоломею исполнится 81 год
Фото: kmu.gov.ua

Вселенский патриарх Варфоломей 28 января привился от COVID-19, об этом пишет греческое издание Proto Thema.

Варфоломей сделал прививку в государственной университетской клинике CAPA Стамбула.

Вселенский патриарх поблагодарил врачей и медперсонал клиники, а также их коллег во всем мире за самопожертвование в борьбе за лечение пациентов и поддержку родственников.

Он пожелал, чтобы "как можно больше людей в мире были вакцинированы", чтобы поскорее остановить смертельный вирус.

В конце февраля патриарху Варфоломею исполнится 81 год.

Для вакцинации в Турции используют препарат CoronaVac, производства китайской компании Sinovac Biotech. 13 января разрешение на ее экстренное использование в стране выдало министерство здравоохранения.

Препарат CoronaVac является инактивированной вакциной, которая выпускается в шприце и хранится при температуре от +2 °С до +8 °С.

Вакцина CoronaVac в третьей фазе клинических исследований в Турции, Индонезии и Бразилии продемонстрировала разные показатели эффективности против коронавируса: соответственно 91,25%, 65,3% и 50,38%.

Минздрав Украины 28 декабря заключил контракт о поставках этой вакцины. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов обещал, что первая партия прибудет в Украину в феврале, для украинцев вакцинация по программе Минздрава будет бесплатной. 

По данным агентства Bloomberg, на утро 28 января в мире сделали уже более 82,5 млн прививок от коронавируса. Кампании по вакцинации стартовали в 59 странах.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Украина, Турция, Министерство здравоохранения, вакцинация, Bloomberg, вирус, Варфоломей, лечение, Всемирная организация здравоохранения, борьба, Минздрав, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус, прививки
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