Во Франции зафиксировали рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки, прогнозируют еще больший рост

По информации государственного секретаря при премьер-министре страны Габриэля Атталя, 20% выявляемых в последнее время случаев COVID-19 связаны со штаммом "Омикрон".
73 тыс. случаев инфицирования за 24 часа – это рекордный показатель для Франции. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), предыдущий рекорд для этой страны составлял 69 989 случаев и был зафиксирован 1 ноября 2020 года.
Министр солидарности и здравоохранения Франции Оливье Веран в комментарии BFMTV предположил, что в период между 25 декабря 2021 года и 1 января 2022 года "Омикрон" станет преобладающим штаммом в стране, а суточный прирост инфицированных превысит 100 тыс.
Всего с начала эпидемии во Франции подтвердили 8,4 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались более 119 тыс. пациентов с COVID-19.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения на 22 декабря, в мире было зарегистрировано 274,6 млн подтвержденных случаев COVID-19.
По данным ВОЗ на 21 декабря, 2022-й может стать годом прекращения пандемии коронавируса. Главные надежды возлагаются на разработку вакцин от COVID-19 второго и третьего поколений, а также на дальнейшее развитие противомикробных препаратов и другие инновации.