Во Франции зафиксировали рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки, прогнозируют еще больший рост

По информации государственного секретаря при премьер-министре страны Габриэля Атталя, 20% выявляемых в последнее время случаев COVID-19 связаны со штаммом "Омикрон".

73 тыс. случаев инфицирования за 24 часа – это рекордный показатель для Франции. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), предыдущий рекорд для этой страны составлял 69 989 случаев и был зафиксирован 1 ноября 2020 года.

Министр солидарности и здравоохранения Франции Оливье Веран в комментарии BFMTV предположил, что в период между 25 декабря 2021 года и 1 января 2022 года "Омикрон" станет преобладающим штаммом в стране, а суточный прирост инфицированных превысит 100 тыс.

Всего с начала эпидемии во Франции подтвердили 8,4 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались более 119 тыс. пациентов с COVID-19.