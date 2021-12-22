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В Польше рекорд по количеству смертей от COVID-19 за сутки

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73% умерших от коронавируса в Польше не были привиты
73% умерших от коронавируса в Польше не были привиты
Фото: EPA

В Польше 21 декабря умерли 775 больных COVID-19. Это второй самый высокий показатель страны за время пандемии, сообщило 22 декабря издание RMF24.

По данным польского Минздрава, 73% умерших не были привиты от коронавируса. Среди полностью вакцинированных 70% имели несколько хронических заболеваний. Более 80% всех умерших – люди старше 65 лет.

Причиной смерти 247 человек считают коронавирус, остальных – осложнения в связи с другими заболеваниями.

Предыдущий максимум умерших от коронавируса в Польше был в апреле 2021 года – 803 человека в сутки.

Пик коронавируса в стране был в начале декабря, сейчас эта волна падает. За сутки 21 декабря зафиксировали 18 тыс. новых заражений. На пике было 27–29 тыс.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Всего, по данным ВОЗ, по состоянию на 22 декабря во всем мире было зарегистрировано 274,6 млн подтвержденных случаев COVID-19. 

По данным ВОЗ на 21 декабря, 2022-й может стать годом прекращения пандемии коронавируса. Главные надежды возлагаются на разработку вакцин от COVID-19 второго и третьего поколений, а также на дальнейшее развитие противомикробных препаратов и другие инновации.

Теги: Польша, смерть, статистика, антирекорд, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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