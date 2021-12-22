В Польше рекорд по количеству смертей от COVID-19 за сутки

73% умерших от коронавируса в Польше не были привиты Фото: EPA

По данным польского Минздрава, 73% умерших не были привиты от коронавируса. Среди полностью вакцинированных 70% имели несколько хронических заболеваний. Более 80% всех умерших – люди старше 65 лет.

Причиной смерти 247 человек считают коронавирус, остальных – осложнения в связи с другими заболеваниями.

Предыдущий максимум умерших от коронавируса в Польше был в апреле 2021 года – 803 человека в сутки.

Пик коронавируса в стране был в начале декабря, сейчас эта волна падает. За сутки 21 декабря зафиксировали 18 тыс. новых заражений. На пике было 27–29 тыс.