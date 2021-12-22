В Минздраве Украины сообщили, как будут работать пункты вакцинации от COVID-19 во время новогодних праздников

Первую дозу вакцины от коронавируса в Украине получили почти 14,5 млн человек Фото: ЕРА

Об этом 22 декабря во время брифинга, который транслировался в Facebook на странице Минздрава, сообщила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.

"В другие дни они будут работать по обычному расписанию. Узнать график работы и записаться на вакцинацию можно на сайте vaccination.covid19.gov.ua или через контакт-центр Минздрава по телефону 0-800-60-20-19", – подчеркнула она.

По словам Карчевич, в Украине работают более 1400 мобильных бригад, созданы более 3,3 тыс. пунктов вакцинации от коронавируса и более 50 прививочных центров.