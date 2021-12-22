В Минздраве Украины сообщили, как будут работать пункты вакцинации от COVID-19 во время новогодних праздников

Об этом 22 декабря во время брифинга, который транслировался в Facebook на странице Минздрава, сообщила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.
"В другие дни они будут работать по обычному расписанию. Узнать график работы и записаться на вакцинацию можно на сайте vaccination.covid19.gov.ua или через контакт-центр Минздрава по телефону 0-800-60-20-19", – подчеркнула она.
По словам Карчевич, в Украине работают более 1400 мобильных бригад, созданы более 3,3 тыс. пунктов вакцинации от коронавируса и более 50 прививочных центров.
В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.
По состоянию на 7 декабря на украинских складах находилось 9,5 млн доз вакцин.
Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.
По состоянию на 22 декабря первую дозу получили почти 14,5 млн украинцев, две дозы – 13,1 млн.