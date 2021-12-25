В Украине за сутки подтвердили 5 тыс. случаев COVID-19

Среди новых заболевших 378 детей и 90 медицинских работников.

За прошлые сутки выздоровели 15 639 человек, скончалось из ранее заболевших – 268.

Всего за время эпидемии в стране заболело 3 642 314 человек, выздоровело – 3 423 933. Число летальных случаев достигло 94 700.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, говорил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины. 13 декабря Ляшко сказал, что в Украине уровень заболеваемости COVID-19 снижается пять недель подряд.