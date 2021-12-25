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Ляшко объяснил, в чем разница между бустерной и дополнительной дозами вакцины от COVID-19

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля
Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля
Фото: EPA

Министр здравоохранения Виктор Ляшко в комментарии "РБК-Украина", который был опубликован 25 декабря, объяснил, в чем разница между дополнительной и бустерной (ревакцинальной) дозами вакцины от COVID-19.

"Бустерная доза – это доза, которую вводят, чтобы повысить эффективность вакцины, которая со временем снижается. Дополнительная доза – это доза, которую вводят, чтобы обезопасить людей, у которых из-за тяжелых болезней две дозы вакцины могут не дать должной защиты", – заявил министр.

По словам Ляшко, сегодня в Украине, чтобы избежать тяжелого течения заболевания, разрешена как ревакцинация, так и дополнительная прививка.

Бустерную (ревакцинальную) дозу советуют вводить в период от 181-го до 270-го дня после завершения основного курса вакцинации. Дополнительную дозу вакцины можно получить через 28 дней после основного курса.

Он сообщил, что 367 человек – медики и сотрудники домов интернетного типа – сделали бустерные прививки, а  529 человек получили дополнительную дозу вакцины.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

По состоянию на 7 декабря на украинских складах находилось 9,5 млн доз вакцин.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет

По состоянию на 24 декабря в стране минимум одну дозу вакцины получили 14,6 млн человек, а 13,4 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.

Главный санврач Украины Игорь Кузин заявлял 21 октября, что в Украине третью дозу вакцины могут рекомендовать вводить людям с ослабленным иммунитетом, а в 2022 году Минздрав планирует проводить ревакцинацию украинцев от коронавируса двумя дозами вакцины, если они завершили первый курс иммунизации в 2021 году.

Глава Минздрава Виктор Ляшко говорил 30 ноября, что бустерная доза вакцины против коронавируса в Украине может быть доступна уже с января – февраля 2022 года при определенных условиях. "Если украинцы массово пойдут и сделают первую прививку, у нас будут первой прививкой вакцинированы по крайней мере 60% или двумя дозами 50%, я как министр здравоохранения сразу приму решение и запустим бустерную вакцинацию", – сказал Ляшко.

9 декабря ВОЗ рекомендовала делать бустерную вакцинацию против коронавируса людям с ослабленным иммунитетом или получившим инактивированную вакцину.

13 декабря Минздрав Украины разрешил введение третьей дозы вакцины против коронавирусаПолучить дополнительную прививку от COVID-19, независимо от того, каким препаратом прививались ранее, рекомендуется людям с ВИЧ-инфекцией, онкологией, после трансплантации органов, лицам, которые проходят иммунодепрессивную или иммуномодулирующую терапию, а также лицам с иммунодефицитным состоянием. По состоянию на 22 декабря дополнительную дозу получили 325 человек.

22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную дозу вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 медикам и работникам домов интернатного типа минимум через шесть месяцев после основного курса иммунизации.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: вакцинация, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, Виктор Ляшко, коронавирус, прививки
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