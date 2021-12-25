Ляшко объяснил, в чем разница между бустерной и дополнительной дозами вакцины от COVID-19

"Бустерная доза – это доза, которую вводят, чтобы повысить эффективность вакцины, которая со временем снижается. Дополнительная доза – это доза, которую вводят, чтобы обезопасить людей, у которых из-за тяжелых болезней две дозы вакцины могут не дать должной защиты", – заявил министр.

По словам Ляшко, сегодня в Украине, чтобы избежать тяжелого течения заболевания, разрешена как ревакцинация, так и дополнительная прививка.

Бустерную (ревакцинальную) дозу советуют вводить в период от 181-го до 270-го дня после завершения основного курса вакцинации. Дополнительную дозу вакцины можно получить через 28 дней после основного курса.

Он сообщил, что 367 человек – медики и сотрудники домов интернетного типа – сделали бустерные прививки, а 529 человек получили дополнительную дозу вакцины.