В Украине за сутки сделали 117 тыс. прививок от коронавируса

За время кампании по иммунизации в Украине сделали почти 28 млн прививок от коронавируса Фото: ЕРА

"Первую дозу получили 37 505 человек, полностью иммунизированы – 78 821, дополнительную дозу получили 529 человек, ревакцинальную дозу – 367 человек", – сказано в сообщении.

С начала кампании по иммунизации в стране сделали 27 918 454 прививки.

"Вакцинировано 14 563 975 человек, из них получили первую дозу 14 563 973 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 352 303, получили дополнительную дозу 1811 человек, ревакцинальную – 367", – отметили в Минздраве.

Вчера, согласно сообщению на сайте министерства, для прививок использовали вакцины четырех производителей: Pfizer (64 254), CoronaVac (31 015), Moderna (16 380) и AstraZeneca (5573).