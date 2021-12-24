В Минобразования Украины назвали три области, где более 95% педагогов полностью вакцинированы от COVID-19

В школах 97,2% учителей вакцинированы полным или неполным циклом, отметили в Минобразования Фото: depositphotos.com

По его словам, в трех областях двумя дозами привито более 95% педагогов: в Днепропетровской – 95,85%, в Луганской – 95,37%, в Черкасской – 95,24%.

Еще две области имеют показатели, близкие к 95% – Сумская (94,93%) и Донецкая (94,47%).

Шкарлет отметил, что наибольшее количество полностью привитых работников – в заведениях специализированного образования (96,14%), профессионального (93,39%) и общего среднего (92,18%).

"Школы тоже демонстрируют положительную динамику, ведь процент вакцинированных полным или неполным циклом учителей составляет 97,2%, это около 635 тыс. педагогов. Среди воспитателей садиков вакцинированы по меньшей мере одной дозой 96,28% человек, из которых около 85% прошли полный цикл", – подчеркнул министр.