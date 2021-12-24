В Украине 46% граждан получили одну прививку от коронавируса

С начала кампании по иммунизации в Украине сделали 27,8 млн прививок Фото: EPA

Первую дозу вчера получили 36 546 человек, полностью иммунизированы 76 543 человека. Дополнительную дозу 23 декабря получили 793 украинца.

На сайте Минздрава отметили, что больше всего прививок за сутки сделали препаратом от Pfizer (59 699), на втором месте – CoronaVac (32 386), на третьем и четвертом – Moderna (16 239) и AstraZeneca (5558).

С начала кампании по иммунизации в Украине сделали 27 834 543 прививки. Первую дозу получили 14 537 066 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 296 090. Дополнительные дозы ввели 596 украинцам.

"Уже 46,8% взрослого населения Украины получили как минимум одну прививку против COVID-19. 42,8% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации против коронавирусной болезни. Согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых людей в мире к концу года должен составлять 40%", – отметили в министерстве.