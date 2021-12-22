В США разработали единую вакцину против всех вариантов коронавируса

Испытания вакцины Spike Ferritin Nanoparticle (SpFN) на животных завершены в начале 2021 года с положительными результатами. Первая фаза испытаний на людях завершилась в декабре также с положительными результатами, которые сейчас проходят окончательную проверку. Следующим шагом будет наблюдение за тем, как новая вакцина взаимодействует с людьми, ранее вакцинированными от коронавируса или переболевшими COVID-19.

В отличие от существующих вакцин, в SpFN используется белок в форме футбольного мяча с 24 гранями, что позволяет ученым прикреплять шипы нескольких штаммов коронавируса к разным сторонам белка.

Данное достижение – результат почти двухлетней работы. Лаборатория получила первое секвенирование ДНК вируса в начале прошлого года, тогда институт решил сосредоточиться на создании вакцины не только против существовавшего на то время штамма, но и против всех его потенциальных вариантов.