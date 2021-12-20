В США заразились коронавирусом 48 полностью вакцинированных пассажиров круизного лайнера

На борту одного из крупнейших круизных лайнеров мира находилось около 7 тыс. человек, те, у кого оказался положительный тест на COVID-19, были идентифицированы в результате отслеживания контактов после того, как положительный результат был выявлен у одного из пассажиров корабля.
По данным компании, весь персонал лайнера вакцинирован и еженедельно проходит тестирование. Также Royal Caribbean требует, чтобы путешественники старше 12 лет имели сертификат о двух дозах вакцинации препаратами Pfizer или Moderna либо об одной дозе вакцины Johnson & Johnson.
В Royal Caribbean утверждают, что 98% тех, кто находился на корабле, были вакцинированы подобным образом, а 98% инфицированных были вакцинированы в соответствии с данными правилами.
Круизный лайнер Symphony of the Seas – корабль класса Oasis, принадлежащий компании Royal Caribbean International. По состоянию на 2021 год – крупнейшее в мире пассажирское судно, способное принять на борт 6680 пассажиров, не считая экипажа из 2200 человек. На лайнере 16 гостевых палуб, 22 ресторана, 24 бассейна и 2759 кают.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
Согласно официальным данным Центров по контролю и профилактике и заболеваемости США (CDC) на утро 20 декабря, от COVID-19 в этой стране умерли почти 803 тыс. человек, всего с начала пандемии коронавирусом заразились 50,6 млн американцев. Университет Джонса Хопкинса сообщает о 806 тыс. летальных случаев и 50,9 млн заболевших с начала пандемии.