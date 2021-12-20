В США заразились коронавирусом 48 полностью вакцинированных пассажиров круизного лайнера

На борту одного из крупнейших круизных лайнеров мира находилось около 7 тыс. человек, те, у кого оказался положительный тест на COVID-19, были идентифицированы в результате отслеживания контактов после того, как положительный результат был выявлен у одного из пассажиров корабля.

По данным компании, весь персонал лайнера вакцинирован и еженедельно проходит тестирование. Также Royal Caribbean требует, чтобы путешественники старше 12 лет имели сертификат о двух дозах вакцинации препаратами Pfizer или Moderna либо об одной дозе вакцины Johnson & Johnson.

В Royal Caribbean утверждают, что 98% тех, кто находился на корабле, были вакцинированы подобным образом, а 98% инфицированных были вакцинированы в соответствии с данными правилами.