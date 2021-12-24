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Бустерная доза вакцины должна продлевать действие COVID-сертификата – Кузин

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С начала кампании по иммунизации в Украине сделали более 27,83 млн прививок
С начала кампании по иммунизации в Украине сделали более 27,83 млн прививок
Фото: depositphotos.com

Бустерная доза вакцины должна продлевать действие COVID-сертификата. Об этом в интервью "Укринформу", опубликованном 24 декабря, заявил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

"Ревакцинальная доза вакцины, по логике ЕС, должна продлить срок действия сертификата. Это сейчас предмет переговоров, как это будет отображаться в "Дії", но бустерная доза должна продлевать действие сертификата", – подчеркнул Кузин.

По его словам, сейчас обсуждается вопрос, на какой срок будет продлеваться действие сертификата после бустерной дозы.

"Когда мы говорим, что срок действия COVID-сертификата не продлевается, то речь идет о дополнительной дозе вакцины, показанной пациентам с иммунокомпрометированными состояниями. Почему это важно? Например, человек имеет тяжелое иммунное состояние, то есть иммунная система работает плохо, человек постоянно принимает лекарства или после трансплантации, когда ему показаны такие лекарства. Третья, дополнительная, доза вакцины против COVID-19 вводится для того, чтобы сформировался полноценный иммунный ответ. Поэтому сертификат нецелесообразно продлевать, потому что, по сути, мы лишь достигаем того уровня иммунитета, который заявлен в инструкции об использовании вакцин или во время клинических исследований. Если было заявлено на уровне 90%, то, по сути, этой третьей дозой мы только достигаем этих 90%", – пояснил Кузин.

Сейчас срок действия сертификатов о вакцинации против коронавируса после двух доз составляет 365 дней, однако в правительстве рассматривают вариант сокращения его до 270 дней.

Контекст:

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. 21 июля начался пятый этап иммунизации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. В октябре Минздрав разрешил вакцинацию детей от 12 лет.

С начала кампании по иммунизации в Украине сделали более 27,83 млн прививок. Первую дозу получили почти 14,54 млн человек (46,8% взрослого населения), полностью иммунизированы и получили две дозы – почти 13,3 млн (42,8%). Дополнительные дозы ввели 1389 украинцам.

Теги: Украина, вакцинация, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, Игорь Кузин, COVID-сертификат
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