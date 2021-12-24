Бустерная доза вакцины должна продлевать действие COVID-сертификата – Кузин

С начала кампании по иммунизации в Украине сделали более 27,83 млн прививок Фото: depositphotos.com

"Ревакцинальная доза вакцины, по логике ЕС, должна продлить срок действия сертификата. Это сейчас предмет переговоров, как это будет отображаться в "Дії", но бустерная доза должна продлевать действие сертификата", – подчеркнул Кузин.

По его словам, сейчас обсуждается вопрос, на какой срок будет продлеваться действие сертификата после бустерной дозы.

"Когда мы говорим, что срок действия COVID-сертификата не продлевается, то речь идет о дополнительной дозе вакцины, показанной пациентам с иммунокомпрометированными состояниями. Почему это важно? Например, человек имеет тяжелое иммунное состояние, то есть иммунная система работает плохо, человек постоянно принимает лекарства или после трансплантации, когда ему показаны такие лекарства. Третья, дополнительная, доза вакцины против COVID-19 вводится для того, чтобы сформировался полноценный иммунный ответ. Поэтому сертификат нецелесообразно продлевать, потому что, по сути, мы лишь достигаем того уровня иммунитета, который заявлен в инструкции об использовании вакцин или во время клинических исследований. Если было заявлено на уровне 90%, то, по сути, этой третьей дозой мы только достигаем этих 90%", – пояснил Кузин.

Сейчас срок действия сертификатов о вакцинации против коронавируса после двух доз составляет 365 дней, однако в правительстве рассматривают вариант сокращения его до 270 дней.