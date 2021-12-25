Кузин: Наиболее проблемной для нас в вопросе вакцинации от COVID-19 является группа 60+ лет

Он отметил, что в целом Украина выполнила критерии Всемирной организации здравоохранения, согласно которым до конца года в стране должны вакцинировать 40% взрослого населения.

"Наиболее проблемной для нас является группа 60+ лет. С одной стороны, она является рискованной с точки зрения тяжелого течения коронавирусной болезни, с другой стороны довольно низкие показатели по охвату прививки — 37,4% этой группы только было вакцинировано по состоянию на данный момент, безусловно, до конца этого года может удаться выполнить 40%, но это сверхнизкие показатели для группы риска. Группа довольно большая – около 12 миллионов человек", – заявил главный санврач.