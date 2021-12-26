В Украине за сутки подтвердили менее 3 тыс. новых случаев COVID-19

Среди заболевших – 240 детей и 30 медицинских работников.

За прошлые сутки в больницы попали 1832 пациента с COVID-19, выздоровело 4279 пациентов. С начала эпидемии в Украине зафиксировали 3,645 млн случаев коронавирусной инфекции, более 3,428 млн человек выздоровело.

138 украинцев вчера скончалось от COVID-19, за все время эпидемии в стране зафиксировали 94 838 летальных случаев.

Сутками ранее в Украине подтвердили почти в два раза больше случаев заражения коронавирусом (5276), однако и тестов 24 декабря сделали больше, чем вчера (63,9 тыс. и 38 тыс. соответственно).