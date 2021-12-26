В Украине за сутки подтвердили менее 3 тыс. новых случаев COVID-19

Среди заболевших – 240 детей и 30 медицинских работников.
За прошлые сутки в больницы попали 1832 пациента с COVID-19, выздоровело 4279 пациентов. С начала эпидемии в Украине зафиксировали 3,645 млн случаев коронавирусной инфекции, более 3,428 млн человек выздоровело.
138 украинцев вчера скончалось от COVID-19, за все время эпидемии в стране зафиксировали 94 838 летальных случаев.
Сутками ранее в Украине подтвердили почти в два раза больше случаев заражения коронавирусом (5276), однако и тестов 24 декабря сделали больше, чем вчера (63,9 тыс. и 38 тыс. соответственно).
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, говорил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.
Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины. 13 декабря Ляшко сказал, что в Украине уровень заболеваемости COVID-19 снижается пять недель подряд.