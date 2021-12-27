В Израиле начали вводить четвертую дозу вакцины от коронавируса, пока – только в рамках клинических испытаний

В рамках исследований вторую бустерную дозу (всего – четвертую) получат 6 тыс. человек, в первый день такие прививки сделали 150 работникам медцентра.
Результаты испытаний ожидаются через две недели. Его цель – выяснить, какая польза от введения четвертой дозы вакцины, а также понять, стоит ли ее вводить и кому, рассказала сотрудница центра, профессор Гили Регев-Йохай.
Как отмечает издание, четвертую дозу вводят лицам старше 60 лет и людям, которые входят в группу риска.
Израиль стал первой страной, где разрешили введение второй бустерной дозы, такое решение минздрав страны принял 21 декабря.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
В Израиле с начала пандемии подтвердили почти 1,36 млн случаев COVID-19, умерло 8,2 тыс. человек, сообщил американский Университет Джонса Хопкинса.
Вакцинация против коронавируса в Израиле началась 19 декабря 2020 года. Граждан страны прививают препаратами Moderna и Pfizer/BioNTech. С июня 2021 года в Израиле начали прививать подростков в возрасте 12–16 лет.
По данным минздрава Израиля, первую дозу вакцины от коронавируса сделали 6,5 млн человек, две дозы – почти 5,9 млн граждан, три – 4,2 млн. Согласно информации Центрального статистического бюро Израиля, население страны в 2021 году составило 9,3 млн. человек.