В Израиле начали вводить четвертую дозу вакцины от коронавируса, пока – только в рамках клинических испытаний

Израиль стал первой в мире страной, где разрешили вводить четвертую дозу вакцины от коронавируса Фото: ЕРА

В рамках исследований вторую бустерную дозу (всего – четвертую) получат 6 тыс. человек, в первый день такие прививки сделали 150 работникам медцентра.

Результаты испытаний ожидаются через две недели. Его цель – выяснить, какая польза от введения четвертой дозы вакцины, а также понять, стоит ли ее вводить и кому, рассказала сотрудница центра, профессор Гили Регев-Йохай.

Как отмечает издание, четвертую дозу вводят лицам старше 60 лет и людям, которые входят в группу риска.

Израиль стал первой страной, где разрешили введение второй бустерной дозы, такое решение минздрав страны принял 21 декабря.