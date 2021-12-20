В Израиле заявили о пятой волне коронавируса

По словам Беннета, "Омикрон" быстро распространяется и каждые несколько дней количество новых заражений удваивается Фото: EPA

С таким заявлением Беннет выступил после того, как в стране количество случаев варианта коронавируса "Омикрон" выросло до 175, что на 40 больше, чем 18 декабря.

Премьер-министр страны подчеркнул, что хоть цифры заражения новым штаммом пока невелики, но "Омикрон" быстро распространяется и каждые несколько дней количество новых заражений удваивается.

"Как мы видим во всем мире, можно сказать, что пятая волна началась", – сказал Беннет.

Издание отмечает, что из 175 случаев "Омикрона" большинство (113) прибыло в Израиль из-за границы, в частности из Южной Африки, Великобритании, Франции, США, ОАЭ, Венгрии, Италии, Намибии, Танзании, Германии, Марокко, Испании, Сербии, Бельгии, Турции и с Кипра.