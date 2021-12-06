В минздраве Израиля обсуждают необходимость четвертой дозы вакцины от коронавируса

В Израиле вакцинация от коронавируса началась в декабре прошлого года Фото: EPA

По его словам, вероятность новой вспышки заболеваемости COVID-19 в Израиле существует в связи с началом школьных занятий. Профессор считает, что этому может поспособствовать то, что зимой школьные классы закрыты и плохо проветриваются.

Что касается массовой вакцинации жителей страны от коронавируса четвертой дозой вакцины, Нахман Аш отметил, что на данный момент вопрос находится в стадии обсуждения в министерстве, однако в ведомстве "очень близки" к принятию решения.