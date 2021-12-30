Разработчик украинской COVID-вакцины заявил, что проект затормозился из-за отсутствия финансирования

"План работы выполнили: мы сделали продуценты вирусных белков на гуманизированных дрожжах, очистили белки, охарактеризовали их, доказали, что они высокоиммуногенны, то есть вызывают появление антител у мышей. Это положительно", – напомнил ученый.

Далее, как утверждает Сибирный, нужно было исследовать, защищают ли образовавшиеся белки от смерти из-за COVID-19 трансгенных мышей. Это исследование должны были проводить в Польше, потому что в Украине нет соответствующих лабораторий.

"Не удалось, потому что Национальный фонд исследований Украины морочил нам голову полгода, но так и не разрешил перевести деньги в Польшу, хотя никакого запрета на это нет", – утверждает Сибирный.

Еще один недостаток исследования украинской вакцины – недостаток финансирования.

"Наше исследование стоило почти €300 тыс. Чтобы сделать вакцину, нужно исследовать на больших животных – сусликах, приматах. Нужны большие объемы препаратов, нужно инвестировать €300–500 млн. Никто не готов это делать. Я разговаривал с Минздравом, они говорят: "Мы не будем финансировать это. Пусть фонд этим занимается". Это повисло. Был интерес президента и премьера, когда на рынке вакцин было мало. Теперь вакцин полно. Интереса к ним нет", – добавляет Сибирный.

На вопрос о перспективах украинской разработки вакцины против коронавируса ученый ответил: "Думаю, дальше оно никак не будет продвигаться". В то же время, по его мнению, разработка собственных препаратов нужна, "потому что развитые государства мало-помалу выпускают хотя бы некоторые вакцины".