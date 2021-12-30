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Разработчик украинской COVID-вакцины заявил, что проект затормозился из-за отсутствия финансирования

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О разработке украинской вакцины говорят с октября прошлого года
О разработке украинской вакцины говорят с октября прошлого года
Фото: EPA

Разработка украинской вакцины против коронавируса, созданной львовскими учеными из Института биологии клеток Национальной академии наук, затормозилась из-за отсутствия финансирования и заинтересованности со стороны государства. Об этом 29 декабря Общественному рассказал руководитель института, академик Андрей Сибирный.

"План работы выполнили: мы сделали продуценты вирусных белков на гуманизированных дрожжах, очистили белки, охарактеризовали их, доказали, что они высокоиммуногенны, то есть вызывают появление антител у мышей. Это положительно", – напомнил ученый.

Далее, как утверждает Сибирный, нужно было исследовать, защищают ли образовавшиеся белки от смерти из-за COVID-19 трансгенных мышей. Это исследование должны были проводить в Польше, потому что в Украине нет соответствующих лабораторий.

"Не удалось, потому что Национальный фонд исследований Украины морочил нам голову полгода, но так и не разрешил перевести деньги в Польшу, хотя никакого запрета на это нет", – утверждает Сибирный.

Еще один недостаток исследования украинской вакцины – недостаток финансирования.

"Наше исследование стоило почти 300 тыс. Чтобы сделать вакцину, нужно исследовать на больших животных – сусликах, приматах. Нужны большие объемы препаратов, нужно инвестировать 300–500 млн. Никто не готов это делать. Я разговаривал с Минздравом, они говорят: "Мы не будем финансировать это. Пусть фонд этим занимается". Это повисло. Был интерес президента и премьера, когда на рынке вакцин было мало. Теперь вакцин полно. Интереса к ним нет", – добавляет Сибирный.

На вопрос о перспективах украинской разработки вакцины против коронавируса ученый ответил: "Думаю, дальше оно никак не будет продвигаться". В то же время, по его мнению, разработка собственных препаратов нужна, "потому что развитые государства мало-помалу выпускают хотя бы некоторые вакцины".

Контекст:

20 октября 2020 года президенту Украины Владимиру Зеленскому представили результаты доклинических испытаний "оригинального украинского кандидата в вакцины" от коронавирусной инфекции COVID-19. В Офисе президента заявляли, что "кандидат оригинальной украинской вакцины создается на основе уникального подхода".

Эпидемиолог, доктор медицинских наук Михаил Фаворов заявлял в октябре, что вакцина может быть создана через 9–12 месяцев. Предыдущий министр здравоохранения Украины Максим Степанов говорил, что стоимость разработки препарата может составить 100–150 млн грн.

В конце марта 2021 года тогдашний замминистра здравоохранения Виктор Ляшко сказал, что Минздрав не рассчитывает на создание отечественного препарата.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, вакцинация, ученые, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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