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Российских хоккеистов сняли с авиарейса за пьянство, курение и отказ от ношения масок – СМИ

В Федерации хоккея России заявили, что маски на игроках были, но авиаперевозчик счел, что они надеты неправильно
В Федерации хоккея России заявили, что маски на игроках были, но авиаперевозчик счел, что они надеты неправильно
Фото: fhr.ru

Игроков молодежных сборных России и Чехии по хоккею 1 января не пустили на самолет в Канаде за нарушение правил поведения. Об этом сообщила в Twitter журналистка SVT Мари Леманн.

Она отметила, что это произошло из-за употребления игроками обеих сборных алкоголя, курения и отказа от ношения масок. Самолет с хоккеистами, которые сыграли несколько матчей на чемпионате мира среди игроков не старше 20 лет в Канаде, должен был направиться во Франкфурт.

Российское агентство "РИА Новости" со ссылкой на источник написало, что были зафиксированы случаи несоблюдения масочного режима, у чешских спортсменов было с собой пиво, а главный тренер российской команды Сергей Зубов курил в рукаве аэропорта.

По данным агентства, россияне в итоге вылетели в Торонто, чтобы отправиться во Франкфурт и уже оттуда – в РФ.

В свою очередь, Зубов в комментарии "Матч ТВ" опроверг информацию, что шел по посадочному рукаву в самолет с сигаретой в руке. "Да перестаньте, какие сигареты? Я бросил курить три года назад", – сказал Зубов.

По мнению тренера, в СМИ преувеличили произошедшее. Однако он признал, что две сборные сняли с рейса.

"Комментировать особо нечего. Команда вылетает домой в Россию через час. Все живы-здоровы... Многие ребята из обеих сборных неправильно носили маски. После неоднократных напоминаний авиакомпания решила снять обе сборные с рейса", – сказал тренер.

Позднее в Федерации хоккея России заявили, что основные претензии авиаперевозчика были связаны с тем, что российские хоккеисты "неправильно" носили медицинские маски, сообщило "РИА Новости".

Контекст:

Молодежный чемпионат мира по хоккею начался в Канаде 26 декабря 2021 года и должен был завершиться 6 января 2022 года. В турнире принимали участие 10 молодежных сборных: Австрия, Германия, Канада, Россия, Словакия, США, Финляндия, Чехия, Швейцария и Швеция.

Однако из-за выявленных случаев заражения коронавирусом, в том числе – в составе российской сборной, Международная федерация хоккея 29 декабря объявила об отмене турнира.

Действующим чемпионом мира является молодежная сборная США.

Теги: хоккей, Канада, самолет, аэропорт, чемпионат мира, чемпионат, авиарейсы, спортсмены, тренер, авиакомпания, коронавирус, маски
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