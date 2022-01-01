Российских хоккеистов сняли с авиарейса за пьянство, курение и отказ от ношения масок – СМИ

В Федерации хоккея России заявили, что маски на игроках были, но авиаперевозчик счел, что они надеты неправильно Фото: fhr.ru

Она отметила, что это произошло из-за употребления игроками обеих сборных алкоголя, курения и отказа от ношения масок. Самолет с хоккеистами, которые сыграли несколько матчей на чемпионате мира среди игроков не старше 20 лет в Канаде, должен был направиться во Франкфурт.

Både det tjeckiska och det ryska JVM-laget har avvisats från vårt plan. Och kommer inte att få åka med till Frankfurt.

Fylla, rökning och vägran att bära ansiktsmask är några av anledningarna. Att vägra bäst msk är brottsligt i Kanada.

Det finska laget får åka med.@svtsport pic.twitter.com/zyf9n8Nfjh — Marie Lehmann (@svtlehmann) January 1, 2022

Российское агентство "РИА Новости" со ссылкой на источник написало, что были зафиксированы случаи несоблюдения масочного режима, у чешских спортсменов было с собой пиво, а главный тренер российской команды Сергей Зубов курил в рукаве аэропорта.

По данным агентства, россияне в итоге вылетели в Торонто, чтобы отправиться во Франкфурт и уже оттуда – в РФ.

В свою очередь, Зубов в комментарии "Матч ТВ" опроверг информацию, что шел по посадочному рукаву в самолет с сигаретой в руке. "Да перестаньте, какие сигареты? Я бросил курить три года назад", – сказал Зубов.

По мнению тренера, в СМИ преувеличили произошедшее. Однако он признал, что две сборные сняли с рейса.

"Комментировать особо нечего. Команда вылетает домой в Россию через час. Все живы-здоровы... Многие ребята из обеих сборных неправильно носили маски. После неоднократных напоминаний авиакомпания решила снять обе сборные с рейса", – сказал тренер.

Позднее в Федерации хоккея России заявили, что основные претензии авиаперевозчика были связаны с тем, что российские хоккеисты "неправильно" носили медицинские маски, сообщило "РИА Новости".