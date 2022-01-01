Российских хоккеистов сняли с авиарейса за пьянство, курение и отказ от ношения масок – СМИ

Она отметила, что это произошло из-за употребления игроками обеих сборных алкоголя, курения и отказа от ношения масок. Самолет с хоккеистами, которые сыграли несколько матчей на чемпионате мира среди игроков не старше 20 лет в Канаде, должен был направиться во Франкфурт.
Både det tjeckiska och det ryska JVM-laget har avvisats från vårt plan. Och kommer inte att få åka med till Frankfurt.— Marie Lehmann (@svtlehmann) January 1, 2022
Fylla, rökning och vägran att bära ansiktsmask är några av anledningarna. Att vägra bäst msk är brottsligt i Kanada.
Det finska laget får åka med.@svtsport pic.twitter.com/zyf9n8Nfjh
Российское агентство "РИА Новости" со ссылкой на источник написало, что были зафиксированы случаи несоблюдения масочного режима, у чешских спортсменов было с собой пиво, а главный тренер российской команды Сергей Зубов курил в рукаве аэропорта.
По данным агентства, россияне в итоге вылетели в Торонто, чтобы отправиться во Франкфурт и уже оттуда – в РФ.
В свою очередь, Зубов в комментарии "Матч ТВ" опроверг информацию, что шел по посадочному рукаву в самолет с сигаретой в руке. "Да перестаньте, какие сигареты? Я бросил курить три года назад", – сказал Зубов.
По мнению тренера, в СМИ преувеличили произошедшее. Однако он признал, что две сборные сняли с рейса.
"Комментировать особо нечего. Команда вылетает домой в Россию через час. Все живы-здоровы... Многие ребята из обеих сборных неправильно носили маски. После неоднократных напоминаний авиакомпания решила снять обе сборные с рейса", – сказал тренер.
Позднее в Федерации хоккея России заявили, что основные претензии авиаперевозчика были связаны с тем, что российские хоккеисты "неправильно" носили медицинские маски, сообщило "РИА Новости".
Молодежный чемпионат мира по хоккею начался в Канаде 26 декабря 2021 года и должен был завершиться 6 января 2022 года. В турнире принимали участие 10 молодежных сборных: Австрия, Германия, Канада, Россия, Словакия, США, Финляндия, Чехия, Швейцария и Швеция.
Однако из-за выявленных случаев заражения коронавирусом, в том числе – в составе российской сборной, Международная федерация хоккея 29 декабря объявила об отмене турнира.