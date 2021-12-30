Молодежный чемпионат мира по хоккею отменили, сборной России угрожало поражение

"Совет IIHF решил, что из-за продолжающегося распространения COVID-19 и варианта "Омикрон" чемпионат [...] будет отменен, чтобы гарантировать здоровье и безопасность всех участников. Решение было принято после положительного заключения по делу игрока сборной России, которое потребовало бы проигрыша в матче Россия – Словакия, намеченном на 29 декабря", – говорится в сообщении.
В международной федерации отметили, что игра с участием российской сборной была бы третьей отмененной в ходе турнира. Ранее из-за выявления COVID-19 у игроков сборных Чехии и США отменили их поединки соответственно с Финляндией и Швейцарией, чехам и американцам присудили техническое поражение.
"Помимо обеспечения здоровья и безопасности участников, совет [IIHF] постановил, что [...] спортивная чистота мероприятия была поставлена под угрозу, и мероприятие должно быть отменено", – объяснили организаторы чемпионата.
Молодежный чемпионат мира начался в Канаде 26 декабря 2021 года и должен был завершиться 6 января 2022 года. В турнире принимали участие 10 молодежных сборных: Австрия, Германия, Канада, Россия, Словакия, США, Финляндия, Чехия, Швейцария и Швеция.
Действующим чемпионом мира является молодежная сборная США.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
На 30 декабря в мире подтвердили 281,8 млн случаев коронавирусной инфекции, в Канаде, по данным ВОЗ, инфицирований 1,9 млн.
В ЮАР в ноябре 2021 года обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон".
Во Всемирной организации здравоохранения отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими. Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что "Омикрон" заразнее других вариантов вируса, но менее опасен.
По состоянию на 24 декабря "Омикрон" подтвердили в 110 странах.