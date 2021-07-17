Погибший вратарь сборной Латвии по хоккею Кивлениекс спас жизнь хоккеисту Мерзликину и его беременной жене – NHL

Мерзликин сообщил, что стоял в шести – девяти метрах позади Кивлениекса и обнимал беременную жену Александру. В этот момент в грудь Кивлениекса попала ракета от фейерверка.

"Он спас моего (еще не родившегося) сына, спас мою жену и меня. Он спас множество жизней. Если бы это был не я, моя супруга или сын, то были бы 50 других человек. Он умер героем. И это говорю не я, так сказал врач. Если бы он просто сидел, то с ним бы ничего не случилось. Я просто хотел, чтобы вы знали, что он был героем. Он спас множество жизней", – заявил Мерзликин.

Мерзликин пообещал дать своему сыну второе имя Матисс, он должен родиться в сентябре, отметили в NHL.