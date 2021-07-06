В США погиб вратарь сборной Латвии по хоккею. Он получил смертельную травму грудной клетки от фейерверка

Кивлениекс подписал контракт с Columbus Blue Jackets в мае 2017 года Фото: nhl.com

Утверждается, что спортсмен погиб в результате трагического инцидента.

"Уроженец Риги при падении получил травму головы. Медиков вызвали тут же, но вскоре он скончался", – говорится в сообщении.

Федерация хоккея Латвии выразила в Facebook соболезнования родственникам, друзьям и коллегам хоккеиста в сборной Латвии.

"Матисс был вратарем сборной Латвии на чемпионате мира, забив в четырех матчах. За свою карьеру он сыграл восемь матчей в НХЛ", – сообщила федерация.

The Detroit News со ссылкой на полицию написало, что Кивлениекс погиб вечером 4 июля во время вечеринки в доме бывшего вратаря клуба Red Wings Мэнни Легаса в городе Нови (штат Мичиган). Смерть наступила в результате травмы грудной клетки. Кивленекс получил серьезное повреждение сердца и легких, говорится в отчете после вскрытия, который выдал окружной судмедэксперт.

Associated Press со ссылкой на обнародованные полицией Нови результаты вскрытия также сообщило, что Кивлениекс погиб от травмы груди, полученной из-за случайного попадания заряда фейерверка.

Полицейские вначале предполагали, что спортсмен был в ванне и умер в результате травмы головы. Он поскользнулся на бетоне, пытаясь убежать от зарядов неисправного фейерверка.