В мире за сутки зафиксировали почти 1,4 млн новых случаев COVID-19. Это абсолютный рекорд

Этот показатель является рекордным с начала пандемии. Предыдущий максимум фиксировался 25 декабря – 959 тыс. новых инфицирований.

Скриншот: covid19.who.int

Больше всего новых инфицирований зафиксировано в среду в Европе (672,8 тыс.). В частности, во Франции суточный показатель, по данным ВОЗ, превысил 174 тыс. (в самой Франции говорят о 208 тыс.).

Всего на планете подтвердили уже 281,8 млн случаев COVID-19 и более 5,4 млн смертей инфицированных (29 декабря – 7,6 тыс.).

Ухудшение в мире эпидемической ситуации связывают с распространением штамма коронавируса "Омикрон".