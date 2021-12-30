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В мире за сутки зафиксировали почти 1,4 млн новых случаев COVID-19. Это абсолютный рекорд

В мире подтвердили 281,8 млн случаев COVID-19
В мире подтвердили 281,8 млн случаев COVID-19
Фото: ЕРА

29 декабря в мире подтвердили 1,351 млн новых случаев коронавирусной инфекции, проинформировала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Этот показатель является рекордным с начала пандемии. Предыдущий максимум фиксировался 25 декабря – 959 тыс. новых инфицирований.

Скриншот: covid19.who.int
Скриншот: covid19.who.int

Больше всего новых инфицирований зафиксировано в среду в Европе (672,8 тыс.). В частности, во Франции суточный показатель, по данным ВОЗ, превысил 174 тыс. (в самой Франции говорят о 208 тыс.).

Всего на планете подтвердили уже 281,8 млн случаев COVID-19 и более 5,4 млн смертей инфицированных (29 декабря – 7,6 тыс.).

Ухудшение в мире эпидемической ситуации связывают с распространением штамма коронавируса "Омикрон".

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В ЮАР в ноябре 2021 года обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон".

В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими. Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что "Омикрон" заразнее других вариантов вируса, но менее опасен.

По состоянию на 24 декабря "Омикрон" подтвердили в 110 странах.

Теги: ВОЗ, рекорд, Европа, Всемирная организация здравоохранения, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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