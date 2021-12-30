В мире за сутки зафиксировали почти 1,4 млн новых случаев COVID-19. Это абсолютный рекорд

Этот показатель является рекордным с начала пандемии. Предыдущий максимум фиксировался 25 декабря – 959 тыс. новых инфицирований.
Больше всего новых инфицирований зафиксировано в среду в Европе (672,8 тыс.). В частности, во Франции суточный показатель, по данным ВОЗ, превысил 174 тыс. (в самой Франции говорят о 208 тыс.).
Всего на планете подтвердили уже 281,8 млн случаев COVID-19 и более 5,4 млн смертей инфицированных (29 декабря – 7,6 тыс.).
Ухудшение в мире эпидемической ситуации связывают с распространением штамма коронавируса "Омикрон".
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
В ЮАР в ноябре 2021 года обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон".
В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими. Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что "Омикрон" заразнее других вариантов вируса, но менее опасен.
По состоянию на 24 декабря "Омикрон" подтвердили в 110 странах.