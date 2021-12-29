В Польше зафиксирован новый антирекорд смертности от COVID-19

Большинство умерших от COVID-19 в Польше не были вакцинированы Фото: EPA

По данным минздрава Польши, на 29 декабря в стране зафиксировано 15, 6 тыс. новых случаев заболевания, 794 человека умерли.

Mamy 15 571 nowych i potwierdzonych przypadków zaka * enia #koronawirus z województw: mazowieckiego (2130), * l * skiego (2117), wielkopolskiego (1896), ma * opolskiego (1467), dolno * l * skiego (1348), * ódzkiego (999), pomorskiego (996), zachodniopomorskiego (776), — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) December 29, 2021

Заместитель министра здравоохранения страны Вальдемар Краска отметил, что данное число умерших – рекордное за всю четвертую волну коронавируса в Польше, а 600 из 794 умерших за последние сутки не были вакцинированы от COVID-19, сообщает Polsat News.

"Они могли бы жить, если бы у них была вакцинация. Средний возраст остальных умерших – более 75 лет, они были обременены множеством болезней: ожирением, гипертонией, сердечными заболеваниями или раком", – сказал он.