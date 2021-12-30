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Украина не признает и не будет признавать российскую вакцину против коронавируса – Верещук

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Вопрос о том, чтобы признать вакцины "Спутник" или "Спутник Лайт", вообще не стоит, отметила Верещук
Вопрос о том, чтобы признать вакцины "Спутник" или "Спутник Лайт", вообще не стоит, отметила Верещук
Фото: Ірина Верещук / Facebook

Украина не планирует признавать российскую вакцину против коронавируса. Об этом 29 декабря на пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube-канале Кабмина, заявила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"Мы не признаем и не будем признавать российскую вакцину. И у нас есть возможность обеспечить вакцинацией в пунктах КПВВ наших граждан, они могут прийти и вакцинироваться, как это делается в КПВВ "Чонгар", "Каланчак" и "Станица Луганская", – сказала Верещук.

Она отметила, что Украина обеспечивает своих граждан вакцинами, признанными в мире.

"Вопрос о том, чтобы признать "Спутник" или "Спутник Лайт", вообще не стоит", – резюмировала Верещук.

Член украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш говорил 23 декабря, что Россия на заседании ТКГ заявляла о согласии открыть все контрольные пункты въезда/выезда в Донецкой и Луганской областях при условии признания российской вакцины от COVID-19 и "документов" о вакцинации, выданных в ОРДЛО.

Гармаш рассказал, что Украина предложила открыть КПВВ без каких-либо условий и была готова сделать это с 23 декабря.

"У нас тесты [на коронавирус] бесплатно на КПВВ проходят, то есть людям не нужны никакие документы, они сделали тест и пошли. Но та сторона привязала вопрос открытия КПВВ к их де-факто политическим требованиям", – подчеркнул член украинской делегации в ТКГ.

Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована в России 11 августа 2020 года. Препарат критиковало научное сообщество, так как его зарегистрировали до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. В журнале The Lancet была опубликована информация об эффективности на уровне 91,6%.

В Украине этот препарат не зарегистрирован и не разрешен к применению. Также его пока не одобрила Всемирная организация здравоохранения.

"Спутник лайт" – это первый компонент вакцины "Спутник V". 

По информации оккупационных "властей", в оккупированный Донецк 23 декабря прибыл 105-й "гуманитарный конвой", организованный министерством по чрезвычайным ситуациям России. Среди прочего конвой доставил более 270 тыс. доз российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник Лайт".

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Российские оккупационные войска с апреля 2021 года полностью блокировали дорожные коридоры через КПВВ "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка". Из семи КПВВ на Донбассе работают только "Станица Луганская" и "Новотроицкое".

Главарь группировки "ЛНР" Леонид Пасечник 10 октября подписал "указ", ужесточающий правила пересечения КПВВ "Станица Луганская". Жители ОРЛО могут выехать на подконтрольную правительству Украины территорию только по спискам – для лечения, обучения, при необходимости постоянного ухода за близким родственником и в связи с погребением родственника.

Спецпредставитель Евросоюза по правам человека Имон Гилмор в интервью, которое вышло 29 октября, призывал открыть все КПВВ на Донбассе.

Теги: Россия, Украина, вакцинация, Ирина Верещук, пресс-конференция, вице-премьер, ОРДЛО, признание, КПВВ, здравоохранение, Кабмин, вакцина, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, коронавирус, Спутник V, открытие
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