До конца года Украина может изменить правила пересечения КПВВ на Донбассе – Верещук

По действующим сейчас правилам при въезде с оккупированных территорий, люди, у которых нет сертификата о вакцинации от COVID-19 или приглашения, удостоверяющего, что человек едет получать прививку, обязаны зарегистрироваться в "Вдома" и пройти тест на коронавирус. Если он окажется положительным, то необходимо отправиться на 10-дневную самоизоляцию. Эти правила не распространяются на абитуриентов украинских вузов и их родителей и опекунов.
По словам Верещук, она посетила КПВВ в Станице Луганской и увидела, что из-за этого требования люди часто сталкиваются с проблемами.
"Я увидела, насколько это проблема для пенсионеров, для пожилых людей, для женщин с детьми, для всех, кто пересекает КПВВ. Они должны скачать приложение "Дій вдома". Для этого нужен смартфон. Люди не имеют столько денег, чтобы позволить себе купить смартфон", – сказала Верещук.
Кроме того, по ее словам, многим "сложно разобраться", как скачать приложение.
Верещук обратилась за помощью в решении этой проблемы к президенту и премьер-министру страны.
"И вы знаете, они меня поддержали. И если все будет хорошо, то мы до конца года снесем это обязательное приложение "Вдома" и люди смогут, не страдая, пересекать КПВВ", – заявила министр.
Она считает, что к людям, приезжающим из оккупированных районов Донецкой или Луганской областей, не должны применяться те же правила, что и к лицам, пересекающим границу государства. "Чем меньше преград и препятствий мы будем создавать людям, особенно молодым людям, тем быстрее произойдет реинтеграция", – добавила Верещук.
Министерство цифровой трансформации запустило приложение "Дій вдома" (впоследствии просто "Вдома") 7 апреля 2020 года. Его должны устанавливать граждане, возвращающиеся из-за границы либо пересекающие КПВВ, для контроля за соблюдением режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Раньше оно использовалось для контроля на протяжении всей 14-дневной самоизоляции по прибытии из стран, в которых был высоким риск заразиться COVID-19.
С октября 2021 года действуют правила, согласно которым невакцинированные от коронавируса путешественники должны установить его сразу при въезде в страну, но только на 72 часа – до момента, пока человек не сделает ПЦР-тест или тест на антиген. Результаты теста должны сами подтянуться в приложение.
Агентство ООН по делам беженцев в Украине сообщало, что в июне 2020 года 32 человека, которые пытались въехать из ОРДЛО на подконтрольную украинскому правительству территорию, не пропустили, поскольку без смартфонов они не могли выполнить условия самоизоляции и установить "Дій вдома". В то же время они не могли вернуться в ОРДЛО, поскольку их не было в списке. Граждане вынуждены были ночевать в палатке возле КПВВ "Новотроицкое" в Донецкой области.