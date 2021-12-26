До конца года Украина может изменить правила пересечения КПВВ на Донбассе – Верещук

Верещук: Чем меньше преград и препятствий мы будем создавать людям, тем быстрее произойдет реинтеграция Фото: Ірина Верещук / Facebook

По действующим сейчас правилам при въезде с оккупированных территорий, люди, у которых нет сертификата о вакцинации от COVID-19 или приглашения, удостоверяющего, что человек едет получать прививку, обязаны зарегистрироваться в "Вдома" и пройти тест на коронавирус. Если он окажется положительным, то необходимо отправиться на 10-дневную самоизоляцию. Эти правила не распространяются на абитуриентов украинских вузов и их родителей и опекунов.

По словам Верещук, она посетила КПВВ в Станице Луганской и увидела, что из-за этого требования люди часто сталкиваются с проблемами.

"Я увидела, насколько это проблема для пенсионеров, для пожилых людей, для женщин с детьми, для всех, кто пересекает КПВВ. Они должны скачать приложение "Дій вдома". Для этого нужен смартфон. Люди не имеют столько денег, чтобы позволить себе купить смартфон", – сказала Верещук.

Кроме того, по ее словам, многим "сложно разобраться", как скачать приложение.

Верещук обратилась за помощью в решении этой проблемы к президенту и премьер-министру страны.

"И вы знаете, они меня поддержали. И если все будет хорошо, то мы до конца года снесем это обязательное приложение "Вдома" и люди смогут, не страдая, пересекать КПВВ", – заявила министр.

Она считает, что к людям, приезжающим из оккупированных районов Донецкой или Луганской областей, не должны применяться те же правила, что и к лицам, пересекающим границу государства. "Чем меньше преград и препятствий мы будем создавать людям, особенно молодым людям, тем быстрее произойдет реинтеграция", – добавила Верещук.