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ВОЙНА В УКРАИНЕ

До конца года Украина может изменить правила пересечения КПВВ на Донбассе – Верещук

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Верещук: Чем меньше преград и препятствий мы будем создавать людям, тем быстрее произойдет реинтеграция
Верещук: Чем меньше преград и препятствий мы будем создавать людям, тем быстрее произойдет реинтеграция
Фото: Ірина Верещук / Facebook

Требование использовать приложение "Вдома" при пересечении контрольных пунктов въезда-выезда на Донбассе может быть отменено до конца этого года. Об этом 25 декабря сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук изданию "Новости Донбасса".

По действующим сейчас правилам при въезде с оккупированных территорий, люди, у которых нет сертификата о вакцинации от COVID-19 или приглашения, удостоверяющего, что человек едет получать прививку, обязаны зарегистрироваться в "Вдома" и пройти тест на коронавирус. Если он окажется положительным, то необходимо отправиться на 10-дневную самоизоляцию. Эти правила не распространяются на абитуриентов украинских вузов и их родителей и опекунов.

По словам Верещук, она посетила КПВВ в Станице Луганской и увидела, что из-за этого требования люди часто сталкиваются с проблемами.

"Я увидела, насколько это проблема для пенсионеров, для пожилых людей, для женщин с детьми, для всех, кто пересекает КПВВ. Они должны скачать приложение "Дій вдома". Для этого нужен смартфон. Люди не имеют столько денег, чтобы позволить себе купить смартфон", – сказала Верещук.

Кроме того, по ее словам, многим "сложно разобраться", как скачать приложение.

Верещук обратилась за помощью в решении этой проблемы к президенту и премьер-министру страны.

"И вы знаете, они меня поддержали. И если все будет хорошо, то мы до конца года снесем это обязательное приложение "Вдома" и люди смогут, не страдая, пересекать КПВВ", – заявила министр.

Она считает, что к людям, приезжающим из оккупированных районов Донецкой или Луганской областей, не должны применяться те же правила, что и к лицам, пересекающим границу государства. "Чем меньше преград и препятствий мы будем создавать людям, особенно молодым людям, тем быстрее произойдет реинтеграция", – добавила Верещук.

Контекст:

Министерство цифровой трансформации запустило приложение "Дій вдома" (впоследствии просто "Вдома") 7 апреля 2020 года. Его должны устанавливать граждане, возвращающиеся из-за границы либо пересекающие КПВВ, для контроля за соблюдением режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Раньше оно использовалось для контроля на протяжении всей 14-дневной самоизоляции по прибытии из стран, в которых был высоким риск заразиться COVID-19.

С октября 2021 года действуют правила, согласно которым невакцинированные от коронавируса путешественники должны установить его сразу при въезде в страну, но только на 72 часа – до момента, пока человек не сделает ПЦР-тест или тест на антиген. Результаты теста должны сами подтянуться в приложение.

Агентство ООН по делам беженцев в Украине сообщало, что в июне 2020 года 32 человека, которые пытались въехать из ОРДЛО на подконтрольную украинскому правительству территорию, не пропустили, поскольку без смартфонов они не могли выполнить условия самоизоляции и установить "Дій вдома". В то же время они не могли вернуться в ОРДЛО, поскольку их не было в списке. Граждане вынуждены были ночевать в палатке возле КПВВ "Новотроицкое" в Донецкой области.

Теги: Донбасс, смартфон, Ирина Верещук, реинтеграция, война в Украине, приложение, КПВВ, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, коронавирус, самоизоляция, прививки
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