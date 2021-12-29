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Коронавирус, новый канцлер Германии, противостояния в Афганистане. Украинцы назвали главные события в мире в 2021 году – опрос

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Главным событием 2021 года в мире 12,1% украинцев считают пандемию коронавируса
Главным событием 2021 года в мире 12,1% украинцев считают пандемию коронавируса
Фото: ЕРА

Главным событием 2021 года в мире 12,1% украинцев считают пандемию коронавируса. Об этом свидетельствуют опубликованные 29 декабря результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

В первой тройке также избрание нового канцлера Германии Олафа Шольца (6,6%) и противостояния в Афганистане, в том числе выведение из страны американских войск (6,5%).

Помимо этого, основными событиями уходящего года опрошенные называли переговоры президента США Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным (5,6%), выборы в США (4,8), вакцинацию от коронавируса (4,5%), ситуацию с беженцами на белорусско-польской границе (2,5%), события в Беларуси (1,9%), угрозу вторжения России (1,6%), переговоры Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским (1,2%) и войну (1,1%).

26% респондентов затруднились с ответом, а 6,8% – отказались отвечать.

Опрос проводился 17–22 декабря среди украинцев от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошено 2018 респондентов методом "лицом к лицу". Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемиейПо состоянию на 29 декабря в Украине подтверждено 3,6 млн случаев COVID-19, умерло 954 тыс. человек.

Вице-канцлер и министр финансов, бывший мэр Гамбурга социал-демократ Олаф Шольц стал новым канцлером Германии 8 декабря. Он сменил Ангелу Меркель, которая занимала этот пост 15 лет.

В 2021 году власть в Афганистане захватил "Талибан". 6 сентября талибы объявили о захвате последней не подконтрольной им провинции Панджшер и прекращении войны в стране.

Теги: Украина, Беларусь, Афганистан, Джо Байден, соцопрос, вакцинация, вторжение, Талибан, украинцы, выборы в США, пандемия, коронавирус
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