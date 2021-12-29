Коронавирус, новый канцлер Германии, противостояния в Афганистане. Украинцы назвали главные события в мире в 2021 году – опрос

В первой тройке также избрание нового канцлера Германии Олафа Шольца (6,6%) и противостояния в Афганистане, в том числе выведение из страны американских войск (6,5%).

Помимо этого, основными событиями уходящего года опрошенные называли переговоры президента США Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным (5,6%), выборы в США (4,8), вакцинацию от коронавируса (4,5%), ситуацию с беженцами на белорусско-польской границе (2,5%), события в Беларуси (1,9%), угрозу вторжения России (1,6%), переговоры Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским (1,2%) и войну (1,1%).

26% респондентов затруднились с ответом, а 6,8% – отказались отвечать.

Опрос проводился 17–22 декабря среди украинцев от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошено 2018 респондентов методом "лицом к лицу". Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.