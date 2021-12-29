Коронавирус, новый канцлер Германии, противостояния в Афганистане. Украинцы назвали главные события в мире в 2021 году – опрос

В первой тройке также избрание нового канцлера Германии Олафа Шольца (6,6%) и противостояния в Афганистане, в том числе выведение из страны американских войск (6,5%).
Помимо этого, основными событиями уходящего года опрошенные называли переговоры президента США Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным (5,6%), выборы в США (4,8), вакцинацию от коронавируса (4,5%), ситуацию с беженцами на белорусско-польской границе (2,5%), события в Беларуси (1,9%), угрозу вторжения России (1,6%), переговоры Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским (1,2%) и войну (1,1%).
26% респондентов затруднились с ответом, а 6,8% – отказались отвечать.
Опрос проводился 17–22 декабря среди украинцев от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошено 2018 респондентов методом "лицом к лицу". Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 29 декабря в Украине подтверждено 3,6 млн случаев COVID-19, умерло 954 тыс. человек.
Вице-канцлер и министр финансов, бывший мэр Гамбурга социал-демократ Олаф Шольц стал новым канцлером Германии 8 декабря. Он сменил Ангелу Меркель, которая занимала этот пост 15 лет.
В 2021 году власть в Афганистане захватил "Талибан". 6 сентября талибы объявили о захвате последней не подконтрольной им провинции Панджшер и прекращении войны в стране.