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Благодаря вакцинации от коронавируса в Украине не будет тотальных локдаунов – Шмыгаль

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Шмыгаль: Бизнес может работать даже в "красных" зонах, если его работники вакцинированы на 100%
Шмыгаль: Бизнес может работать даже в "красных" зонах, если его работники вакцинированы на 100%
Фото: kmu.gov.ua

В Украине больше не будут вводить тотальные локдауны. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 29 декабря на заседании правительства, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Благодаря запуску бесплатной и доступной вакцинации мы больше не планируем вводить тотальные локдауны. Бизнес может работать даже в "красных" зонах, если его работники вакцинированы на 100%", – подчеркнул глава Кабмина.

По информации Шмыгаля, на борьбу с коронавирусом в Украине в течение 2021 года потратили 35 млрд грн. С начала года в страну было поставлено более 40 млн доз вакцин от COVID-19.

"Мы обеспечены вакцинами и на следующий год", – подчеркнул премьер.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 марта 2022 года. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

С 6 декабря в Украине начали действовать новые карантинные правила, которые коснулись в первую очередь невакцинированных граждан. Самое большое количество изменений – в правилах карантина для "желтого" уровня эпидемической опасности. В частности, бизнес в "желтой" зоне обязан проверять документы о вакцинации или негативном тесте. Ранее можно было не проверять документы и работать с ограничениями по площади и количеству посетителей.

Шесть областей перешли из "красной" зоны в "желтую" 23 декабряВ Волынской и Запорожской областях с 30 декабря отменяют ограничения "красного" уровня эпидемической опасности. Такое решение было принято на заседании Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей дозы вакцины от коронавируса, граждане начали ее получать 16 декабря.

С начала кампании по вакцинации первую дозу получили 14,6 млн человек, две дозы получили 13,5 млн.

Теги: Украина, бизнес, вакцинация, карантин, ограничения, Денис Шмыгаль, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин, вакцина, коронавирус, локдаун
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