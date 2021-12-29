Благодаря вакцинации от коронавируса в Украине не будет тотальных локдаунов – Шмыгаль

Шмыгаль: Бизнес может работать даже в "красных" зонах, если его работники вакцинированы на 100% Фото: kmu.gov.ua

"Благодаря запуску бесплатной и доступной вакцинации мы больше не планируем вводить тотальные локдауны. Бизнес может работать даже в "красных" зонах, если его работники вакцинированы на 100%", – подчеркнул глава Кабмина.

По информации Шмыгаля, на борьбу с коронавирусом в Украине в течение 2021 года потратили 35 млрд грн. С начала года в страну было поставлено более 40 млн доз вакцин от COVID-19.

"Мы обеспечены вакцинами и на следующий год", – подчеркнул премьер.