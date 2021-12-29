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В Украине за сутки сделали 131 тыс. прививок от COVID-19, по ряду показателей лидирует Днепропетровская область

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Кампания по вакцинации началась в Украине в феврале
Кампания по вакцинации началась в Украине в феврале
Фото: ЕРА

28 декабря в Украине сделали 131 129 прививок от коронавируса, проинформировал 29 декабря специализированный портал Министерства здравоохранения.

"За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 131 129 человек. Из них вакцинированы первой дозой 34 463 человека, две дозы получили 94 974 человека, дополнительную дозу  получили 402 человека, ревакцинальную (бустерную) дозу получили 1 290 человек", – говорится в сообщении.

По данным Минздрава, во вторник прививки делали 855 мобильных бригад иммунизации, 3333 пункта и 441 центр вакцинации.

Больше всего прививок сделали 28 декабря в Днепропетровской области – 13 923. Регион лидирует и по числу введенных за все время дополнительных доз (делают людям, у которых из-за тяжелых болезней две дозы вакцины могут не дать должной защиты) – 818, и бустерных (такую дозу вводят, чтобы повысить эффективность вакцины, которая со временем снижается) – 999.

"Всего с начала кампании по вакцинации сделано 28 186 652 прививки. Вакцинировано 14 639 498 человек, из них первую дозу получили 14 639 496 человек, две дозы  получили 13 542 266 человек, дополнительную дозу получили 2610 человек, ревакцинальную (бустерную) дозу получили 2280 человек", – объяснили в ведомстве.

В Минздраве отметили, что во вторник прививки делали четырьмя вакцинами, больше всего – от Pfizer (75 501).

Сутками ранее в Украине сделали 46 тыс. прививок от коронавируса.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

По состоянию на 7 декабря на украинских складах находилось 9,5 млн доз вакцин.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей дозы вакцины от коронавируса, граждане начали ее получать 16 декабря.

Бустерную (ревакцинальную) дозу советуют вводить в период от 181-го до 270-го дня после завершения основного курса вакцинации. Дополнительную дозу вакцины можно получить через 28 дней после основного курса, рассказывал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Теги: Днепропетровская область, вакцинация, регионы, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки, Pfizer, центр вакцинации
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