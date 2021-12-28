Шевченко и капитан "Дженоа" заболели COVID-19

Коронавирус у Шевченко подтвердили по результатам ПЦР-теста, проведенного 27 декабря.

Кроме Шевченко, COVID-19 выявили у капитана "Дженоа" Доменико Кришито. Тесты других членов команды показали отрицательный результат.

"Клуб немедленно проинформировал компетентные органы здравоохранения и применил все процедуры, предусмотренные действующим законодательством для борьбы с пандемией", – говорится в сообщении.

Отмечается, что "Дженоа" возобновит тренировки 29 декабря, но руководить ими будет второй тренер клуба – Мауро Тассотти.

Контекст:

"Дженоа" объявила о назначении Шевченко 7 ноября. На должности главного тренера Шевченко заменил Давида Баллардини, возглавившего команду в конце 2020 года.

10 ноября "Дженоа" представила Шевченко в качестве нового главного тренера команды. Главная цель перед "Дженоа" – сберечь прописку в Серии А на следующий сезон, отметил наставник.

"Дженоа" под руководством Шевченко уступила в пяти поединках Серии А, дважды сыграв вничью. Также клуб из Генуи победил в матче Кубка Италии.

В турнирной таблице Серии А "Дженоа" идет на 18-м месте (третье с конца), имея в активе 11 очков – одна победа, восемь ничьих и 10 поражений, отмечается на сайте чемпионата Италии.