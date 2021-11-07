Шевченко стал тренером итальянского клуба "Дженоа"

СМИ сообщают, что в "Дженоа" Шевченко будет зарабатывать €1,8 млн в год без учета бонусов Фото: EPA

"Андрей Шевченко – новый тренер "Дженоа". Добро пожаловать, мистер", – говорится в сообщении.

Также о своем назначении сообщил и сам футболист в Facebook.

"Давайте вместе начнем это новое приключение, чтобы вернуть "Дженоа" на уровень его истории", – написал он.

В должности главного тренера "Дженоа" Шевченко заменил Давида Баллардини, возглавившего команду в конце 2020 года. Общественное сообщает, что в тренерском штабе Шевченко будет работать и его бывший помощник по сборной Украины Мауро Тассотти.

По предварительной информации, украинский тренер будет зарабатывать в "Дженоа" €1,8 млн в год без учета бонусов.