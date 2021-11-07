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Шевченко стал тренером итальянского клуба "Дженоа"

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СМИ сообщают, что в "Дженоа" Шевченко будет зарабатывать &euro;1,8 млн в год без учета бонусов
СМИ сообщают, что в "Дженоа" Шевченко будет зарабатывать €1,8 млн в год без учета бонусов
Фото: EPA

Бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко стал новым главным тренером итальянского клуба "Дженоа". Об этом пресс-служба клуба написала в Facebook.

"Андрей Шевченко – новый тренер "Дженоа". Добро пожаловать, мистер", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/genoaCFCofficial/posts/5114339928576886

Также о своем назначении сообщил и сам футболист в Facebook.

"Давайте вместе начнем это новое приключение, чтобы вернуть "Дженоа" на уровень его истории", – написал он.

https://www.facebook.com/shevaofficial/posts/4493762747336042

В должности главного тренера "Дженоа" Шевченко заменил Давида Баллардини, возглавившего команду в конце 2020 года. Общественное сообщает, что в тренерском штабе Шевченко будет работать и его бывший помощник по сборной Украины Мауро Тассотти.

По предварительной информации, украинский тренер будет зарабатывать в "Дженоа" 1,8 млн в год без учета бонусов.

Контекст:

С июля 2016 года главным тренером сборной Украины был Шевченко. Его единогласным решением избрал исполком футбольной федерации.

Под руководством тренера Шевченко сборная Украины впервые в истории дошла до четвертьфинала чемпионата Европы по футболу. На Евро 2020 в 1/4 финала турнира национальная команда уступила сборной Англии (0:4).

1 августа Шевченко заявил о завершении контракта с УАФ и подтвердил намерение работать клубным тренером.

Президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что Шевченко и его тренерский штаб решили развивать свою карьеру на клубном уровне.

18 августа стало известно, что исполком Украинской ассоциации футбола назначил Александра Петракова на должность исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины.

Шевченко 4 сентября заявил, что хотел продолжать работать со сборной. Он пояснил, что контракт был составлен с разделением срока, потому что он хотел "подвести итоги после Евро 2020 и понять, стоит ли продлевать контракт".

Теги: футбол, Украина, спорт, Италия, футболист Андрей Шевченко
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