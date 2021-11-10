"Хочу добиться чего-то как тренер". "Дженоа" представила Шевченко в качестве наставника команды

Главная цель перед "Дженоа" – сберечь прописку в Серии А, отметил Шевченко (слева) Фото: Genoa CFC / Facebook

Главная цель перед "Дженоа" – сберечь прописку в Серии А на следующий сезон, для этого нужно хорошо поработать на трансферном рынке, отметил в ходе мероприятия Шевченко. Украинский тренер призвал болельщиков поддержать команду.

Шевченко подчеркнул, что готов к работе клубным тренером. По его словам, он "долго думал, прежде чем принять решение возглавить "Дженоа".

Шевченко назвал прошлым "Золотой мяч" лучшего игрока Европы, который он получил, играя за итальянский "Милан" в 2004 году.

"Хочу добиться чего-то как тренер", – добавил наставник.

Фото: Genoa CFC / Facebook

Фото: Genoa CFC / Facebook

Фото: Genoa CFC / Facebook

В среду "Дженоа" на официальном сайте представила тренерский штаб Шевченко. Вторым тренером будет Мауро Тасотти, он помогал Шевченко в сборной Украины. Техническими ассистентами главного тренера стали Андреа Адзалин, Симон Бономи, Валерио Фьори и Луиджи Ночентини.