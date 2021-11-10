"Хочу добиться чего-то как тренер". "Дженоа" представила Шевченко в качестве наставника команды

Главная цель перед "Дженоа" – сберечь прописку в Серии А на следующий сезон, для этого нужно хорошо поработать на трансферном рынке, отметил в ходе мероприятия Шевченко. Украинский тренер призвал болельщиков поддержать команду.
Шевченко подчеркнул, что готов к работе клубным тренером. По его словам, он "долго думал, прежде чем принять решение возглавить "Дженоа".
Шевченко назвал прошлым "Золотой мяч" лучшего игрока Европы, который он получил, играя за итальянский "Милан" в 2004 году.
"Хочу добиться чего-то как тренер", – добавил наставник.
В среду "Дженоа" на официальном сайте представила тренерский штаб Шевченко. Вторым тренером будет Мауро Тасотти, он помогал Шевченко в сборной Украины. Техническими ассистентами главного тренера стали Андреа Адзалин, Симон Бономи, Валерио Фьори и Луиджи Ночентини.
"Дженоа" объявила о назначении Шевченко 7 ноября. На должности главного тренера Шевченко заменил Давида Баллардини, возглавившего команду в конце 2020 года.
До "Дженоа" Шевченко тренировал сборную Украины (с июля 2016 года). Под руководством наставника сборная Украины впервые в истории дошла до четвертьфинала чемпионата Европы по футболу. На Евро 2020 в 1/4 финала турнира национальная команда уступила сборной Англии (0:4).
1 августа Шевченко заявил о завершении контракта с Украинской ассоциацией футбола. Президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что Шевченко и его тренерский штаб решили развивать свою карьеру на клубном уровне.
18 августа стало известно, что исполком УАФ назначил Александра Петракова на должность исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины.
Шевченко 4 сентября заявил, что хотел продолжать работать со сборной. Он пояснил, что контракт был составлен с разделением срока, потому что он хотел "подвести итоги после Евро 2020 и понять, стоит ли продлевать контракт".
По данным СМИ, Шевченко хочет усилить состав "Дженоа" игроками сборной Украины.
После 12 туров "Дженоа" занимает 17-е место (из 20 команд) в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе девять очков, сообщается на сайте Серии А.