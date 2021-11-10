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"Хочу добиться чего-то как тренер". "Дженоа" представила Шевченко в качестве наставника команды

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Главная цель перед "Дженоа" сберечь прописку в Серии А, отметил Шевченко (слева)
Главная цель перед "Дженоа" – сберечь прописку в Серии А, отметил Шевченко (слева)
Фото: Genoa CFC / Facebook

Итальянский футбольный клуб Серии А "Дженоа" 10 ноября представил Андрея Шевченко в качестве нового главного тренера команды. Трансляция пресс-конференции велась в YouTube ФК. Ее текстовую версию опубликовал портал Tuttomercatoweb.

Главная цель перед "Дженоа" – сберечь прописку в Серии А на следующий сезон, для этого нужно хорошо поработать на трансферном рынке, отметил в ходе мероприятия Шевченко. Украинский тренер призвал болельщиков поддержать команду.

Шевченко подчеркнул, что готов к работе клубным тренером. По его словам, он "долго думал, прежде чем принять решение возглавить "Дженоа".

Шевченко назвал прошлым "Золотой мяч" лучшего игрока Европы, который он получил, играя за итальянский "Милан" в 2004 году.

"Хочу добиться чего-то как тренер", – добавил наставник.

Фото: Genoa CFC / Facebook
Фото: Genoa CFC / Facebook

Фото: Genoa CFC / Facebook
Фото: Genoa CFC / Facebook

Фото: Genoa CFC / Facebook
Фото: Genoa CFC / Facebook

В среду "Дженоа" на официальном сайте представила тренерский штаб Шевченко. Вторым тренером будет Мауро Тасотти, он помогал Шевченко в сборной Украины. Техническими ассистентами главного тренера стали Андреа Адзалин, Симон Бономи, Валерио Фьори и Луиджи Ночентини.

Контекст:

"Дженоа" объявила о назначении Шевченко 7 ноября. На должности главного тренера Шевченко заменил Давида Баллардини, возглавившего команду в конце 2020 года.

До "Дженоа" Шевченко тренировал сборную Украины (с июля 2016 года). Под руководством наставника сборная Украины впервые в истории дошла до четвертьфинала чемпионата Европы по футболу. На Евро 2020 в 1/4 финала турнира национальная команда уступила сборной Англии (0:4).

1 августа Шевченко заявил о завершении контракта с Украинской ассоциацией футбола. Президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что Шевченко и его тренерский штаб решили развивать свою карьеру на клубном уровне.

18 августа стало известно, что исполком УАФ назначил Александра Петракова на должность исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины.

Шевченко 4 сентября заявил, что хотел продолжать работать со сборной. Он пояснил, что контракт был составлен с разделением срока, потому что он хотел "подвести итоги после Евро 2020 и понять, стоит ли продлевать контракт".

По данным СМИ, Шевченко хочет усилить состав "Дженоа" игроками сборной Украины.

После 12 туров "Дженоа" занимает 17-е место (из 20 команд) в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе девять очков, сообщается на сайте Серии А.

Теги: Андрей Шевченко, сборная Украины, Золотой мяч, пресс-конференция, тренер, назначение, Серия А, Дженоа
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