Шевченко планирует пригласить в "Дженоа" двух футболистов сборной Украины – СМИ

Отмечается, что Шевченко составил список из четырех игроков, которых он хотел бы видеть в клубе во время зимнего трансферного окна.

В списке Шевченко, по данным газеты, два игрока сборной Украины – защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко, а также игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко, который играет в английском клубе на позиции левого защитника.

Кроме украинцев, Шевченко хотел бы пригласить в "Дженоа" хавбеков итальянского "Милана" и английского "Челси" – Самуэля Кастильехо и Кристиана Пулишича.