Шевченко планирует пригласить в "Дженоа" двух футболистов сборной Украины – СМИ

Отмечается, что Шевченко составил список из четырех игроков, которых он хотел бы видеть в клубе во время зимнего трансферного окна.
В списке Шевченко, по данным газеты, два игрока сборной Украины – защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко, а также игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко, который играет в английском клубе на позиции левого защитника.
Кроме украинцев, Шевченко хотел бы пригласить в "Дженоа" хавбеков итальянского "Милана" и английского "Челси" – Самуэля Кастильехо и Кристиана Пулишича.
"Дженоа" объявила о назначении Шевченко 7 ноября. В должности главного тренера Шевченко заменил Давида Баллардини, возглавившего команду в конце 2020 года.
До "Дженоа" Шевченко тренировал сборную Украины (с июля 2016 года). Под руководством наставника сборная Украины впервые в истории дошла до четвертьфинала чемпионата Европы по футболу. На Евро 2020 в 1/4 финала турнира национальная команда уступила сборной Англии (0:4).
1 августа Шевченко заявил о завершении контракта с Украинской ассоциацией футбола. Президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что Шевченко и его тренерский штаб решили развивать свою карьеру на клубном уровне.
18 августа стало известно, что исполком УАФ назначил Александра Петракова на должность исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины.
Шевченко 4 сентября заявил, что хотел продолжать работать со сборной. Он пояснил, что контракт был составлен с разделением срока, потому что он хотел "подвести итоги после Евро 2020 и понять, стоит ли продлевать контракт".
По данным портала Transfermarkt, 22-летний Миколенко сыграл за сборную Украины 21 матч, он дебютировал за национальную команду при тренере Шевченко. 24-летний Зинченко за сборную Украины провел 46 поединков и забил семь мячей, отмечает Transfermarkt.