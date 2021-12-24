Ребров посочувствовал Шевченко, который тренирует "Дженоа"

Сейчас очень сложный период для Шевченко, отметил Ребров (на фото) Фото: EPA

Такое мнение в интервью YouTube-каналу "Бомбардир", опубликованном 24 декабря, выразил украинский наставник "Аль-Айна" из ОАЭ Сергей Ребров.

"Я смотрел несколько матчей – посочувствовал Андрею Николаевичу. Сейчас очень сложный период для него. Я пожелал ему удачи, но понимаю, что будет очень непросто", – сказал Ребров.

По его мнению, сейчас Шевченко "очень тяжело наладить какую-то модель игры", так как "Дженоа" играет практически все матчи с лидерами.

"Футболисты видят, что есть улучшения, но нет результата. Хотя я уверен, что они довольны работой с Андреем Николаевичем… Как по мне сейчас не хватает команде качества футболистов", – резюмировал Ребров.