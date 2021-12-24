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Ребров посочувствовал Шевченко, который тренирует "Дженоа"

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Сейчас очень сложный период для Шевченко, отметил Ребров (на фото)
Сейчас очень сложный период для Шевченко, отметил Ребров (на фото)
Фото: EPA

Футбольный клуб итальянской Серии А "Дженоа", который возглавляет бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко, нуждается в усилении состава, при этом – в каждой линии.

Такое мнение в интервью YouTube-каналу "Бомбардир", опубликованном 24 декабря, выразил украинский наставник "Аль-Айна" из ОАЭ Сергей Ребров.

"Я смотрел несколько матчей – посочувствовал Андрею Николаевичу. Сейчас очень сложный период для него. Я пожелал ему удачи, но понимаю, что будет очень непросто", – сказал Ребров.

По его мнению, сейчас Шевченко "очень тяжело наладить какую-то модель игры", так как "Дженоа" играет практически все матчи с лидерами.

"Футболисты видят, что есть улучшения, но нет результата. Хотя я уверен, что они довольны работой с Андреем Николаевичем… Как по мне сейчас не хватает команде качества футболистов", – резюмировал Ребров.

Контекст:

"Дженоа" объявила о назначении Шевченко 7 ноября. На должности главного тренера Шевченко заменил Давида Баллардини, возглавившего команду в конце 2020 года.

10 ноября "Дженоа" представила Шевченко в качестве нового главного тренера команды. Главная цель перед "Дженоа" – сберечь прописку в Серии А на следующий сезон, отметил наставник.

В дебютном поединке Шевченко на посту наставника клуба "Дженоа" проиграла "Роме" (0:2), в 14-м туре – сыграла вничью с Удинезе (0:0), в 15-м туре – уступила "Милану" (0:3), в 16-м туре – проиграла "Ювентусу" (0:2), в 17 туре – "Сампдории" (1:3), в 18 туре – проиграла "Лацио" (1:3), в 19 туре – сыграла вничью с "Аталантой" (0:0). "Дженоа" впервые победила под руководством Шевченко в Кубке Италии в матче против "Салернитаны" (1:0).

До "Дженоа" Шевченко тренировал сборную Украины (с июля 2016 года). Под руководством наставника сборная Украины впервые в истории дошла до четвертьфинала чемпионата Европы по футболу. На Евро 2020 в 1/4 финала турнира национальная команда уступила сборной Англии (0:4).

1 августа Шевченко заявил о завершении контракта с Украинской ассоциацией футбола.

Вероятными кандидатами на вакантную должность СМИ называли Реброва, который в июне подписал контракт с "Аль-Айном". Но клуб из ОАЭ не отпустил его.  

Теги: футбол, Украина, Италия, ОАЭ, Андрей Шевченко, Сергей Ребров, тренер, интервью, Серия А, Дженоа
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