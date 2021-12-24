Ребров подтвердил, что был готов возглавить сборную Украины, но УАФ не договорилась с клубом "Аль-Айн"

"Выходили на меня из сборной Украины. Сказал, что у меня есть контракт и я готов работать со сборной, но решите ситуацию с клубом... Было непросто решить эту ситуацию... Я был готов к этой работе, но в это время у меня была своя работа. Если бы переговоры закончились, я бы с удовольствием работал со сборной Украины", – сказал Ребров.
Он отметил, что не вел переговоров ни с клубом, ни со сборной, а лишь "сказал свою позицию".
Журналист спросил Реброва, является ли сборная Украины его мечтой.
"Что значит "мечта"? Я уважаю свою страну, я патриот своей страны, я был бы рад работать в любое время. Кто-то говорит, нужно работать в сборной в 50–60–70 лет. Но тебя не приглашают туда каждый год или месяц. Если будет такая возможность, конечно, я рассмотрю, мне интересна эта работа. Сейчас я работаю здесь и получаю удовольствие от своей работы. Дальше никто не знает", – ответил украинский тренер.
Ребров добавил, что у него подписан контракт с клубом до конца весны.
1 августа о завершении контракта с Украинской ассоциацией футбола (УАФ) заявил тренер украинской сборной Андрей Шевченко.
Вероятными кандидатами на вакантную должность СМИ называли украинцев – 47-летнего Реброва, который в июне подписал контракт с клубом "Аль-Айн", и 70-летнего Мирона Маркевича, возглавлявшего тогда комитет национальных сборных команд УАФ.
Сам Маркевич говорил 7 августа, что главным тренером украинской команды назначат Реброва.
Ребров заявлял, что был бы счастлив возглавить сборную Украины, но связан контрактом с клубом.
Исполком УАФ назначил Петракова и.о. главного тренера сборной Украины по футболу 17 августа. Через три месяца его утвердили в качестве главного тренера команды.