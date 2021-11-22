Экс-тренер сборной Украины по футболу Шевченко дебютировал с поражения в итальянской Серии А

Матч против "Ромы" был дебютным для Шевченко в качестве тренера "Дженоа" Фото: Genoa CFC / Facebook

Матч против "Ромы" был первым для Шевченко в качестве тренера "Дженоа".

Дебют украинскому тренеру испортил другой дебютант – 18-летний форвард "волков" Феликс Афена-Гьян. Нападающий из Ганы вышел на замену на 74-й минуте матча, а на 82-й и 94 минутах поединка забил два мяча в составе "Ромы".

Видеообзор матча опубликован на YouTube-канале Серии А.

После 13-ти сыгранных матчей в активе "Дженоа" девять набранных очков, команда из Генуи занимает 18-е место (третье с конца) в турнирной таблице чемпионата Италии, отмечается на сайте Серии А.