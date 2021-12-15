Итальянская "Дженоа" впервые победила под руководством экс-тренера сборной Украины Шевченко

Обзор поединка опубликован в YouTube Серии А.

Единственный гол в матче на 76-й минуте забил ганский форвард "Дженоа" Калеб Экубан.

Победа над "Салернитаной" – первая в активе "Дженоа" под руководством тренера Шевченко. До этого в пяти поединках Серии А команда из Генуи один матч сыграла вничью и четыре проиграла, забив всего один мяч.

Так, в дебютном поединке Шевченко на посту наставника клуба "Дженоа" проиграла "Роме" (0:2), в 14-м туре – сыграла вничью с Удинезе (0:0), в 15 туре – уступила "Милану" (0:3), в 16 туре – проиграла "Ювентусу" (0:2), в 17 туре – "Сампдории" (1:3).

В матче третьего раунда Кубка Италии соперником "Дженоа" станет бывший клуб Шевченко (в качестве игрока) – "Милан".