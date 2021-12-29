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Санкции против двух украинских телеканалов, из "красной" зоны карантина выходят последние две области. Главное за день

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Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов "Перший незалежний" и UkrLive
Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов "Перший незалежний" и UkrLive
Фото: president.gov.ua

"ГОРДОН" представляет обзор событий вторника, 28 декабря.

Санкции против двух телеканалов

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях на пять лет против медиахолдинга "Новости", ООО "Тайм медиа" и ООО "Телепростір", связанных с телеканалами "Перший незалежний" и UkrLive. Ограничения предусматривают блокировку активов, аннулирование или остановку лицензий, телеканалам также запрещено пользоваться радиочастотным ресурсом Украины, предоставлять телекоммуникационные услуги и использовать телекоммуникационные сети общего пользования.

С 30 декабря все регионы Украины окажутся в "желтой" зоне карантина

Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций отменила ограничения "красного" уровня эпидемической опасности в последних двух областях – Волынской и Запорожской.

За сутки 27 декабря в Украине подтвердили 2248 новых случаев коронавирусной инфекции, умерло 134 пациента с COVID-19, вакцинировано против коронавируса более 46 тыс. человек.

Первые случаи заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон" выявили в Киеве.

Два производства в отношении Гогилашвили

Государственное бюро расследований открыло два уголовных производства в отношении бывшего заместителя министра внутренних дел Украины Александра Гогилашвили. Досудебное расследование осуществляется по факту возможного совершения Гогилашвили служебного подлога при оформлении на работу в МВД и по факту возможного превышения служебных полномочий экс-чиновником при пересечении блокпоста в Донецкой области.

Отопительный сезон в Украине

Компания "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) направила письмо премьер-министру и министру энергетики, в котором предупредила о возможном дефиците газа в отопительный сезон. Без импорта газа он может превысить 1 млрд м³, отметили в ОГТСУ. По данным компании на 27 декабря, запасы газа в подземных хранилищах Украины составляли 14,08 млрд м³.

В Минэнергетики Украины заявили, что на трех ТЭС баланс угля соответствует гарантированным запасам. Это происходит прежде всего благодаря поставке угля морским путем, отметил глава ведомства Герман Галущенко. Он заверил, что "ни одна квартира, дом, община, район или город не будут отключаться из-за нехватки электроэнергии".

Угроза вторжения РФ в Украину

По мнению главы МИД Дмитрия Кулебы, за последний месяц уровень угрозы нападения РФ на Украину повысился, но еще не пересек красной отметки. Он подчеркнул, что существуют и реальные возможности для дипломатического урегулирования, и именно над этим работают Украина и ее партнеры.

Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев заявил в интервью российскому "Интерфаксу", что Россия не планирует проведение военной операции против Украины, потому что "никогда ни на кого не нападала первой".

Переговоры представителей США и России относительно ситуации с безопасностью вокруг Украины и деятельности НАТО в Европе должны пройти 10 января.

Черная полоса Шевченко в "Дженоа"

Главный тренер футбольного клуба итальянской Серии А "Дженоа", украинец Андрей Шевченко заболел COVID-19. Команда под руководством Шевченко уступила в пяти поединках Серии А, дважды сыграв вничью, и занимает 18-е место в чемпионате Италии.

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