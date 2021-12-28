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Переговоры между США и Россией по Украине и НАТО состоятся 10 января – СМИ

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Ожидается, что в ходе переговоров представители США и России обсудят ситуацию с безопасностью вокруг Украины
Ожидается, что в ходе переговоров представители США и России обсудят ситуацию с безопасностью вокруг Украины
Фото: depositphotos.com

Переговоры между Соединенными Штатами и Россией должны пройти 10 января. Об этом украинской службе "Голоса Америки" сообщил чиновник Совета по национальной безопасности США.

"Соединенные Штаты ожидают участия с Россией в платформе Стратегического диалога по безопасности 10 января. Вдобавок, насколько мы понимаем, Россия и НАТО намерены провести встречу Совета Россия – НАТО 12 января, а заседание постоянного совета ОБСЕ запланировано на 13-е число", – сообщили в Совете по национальной безопасности США.

В администрации добавили, что подход президента США Джо Байдена по отношению к Украине заключается в объединении союза вокруг двух путей: сдерживания и дипломатии.

"Как Альянс мы объединены по поводу последствий, с которыми столкнется Россия, если она начнет наступление на Украину. Но мы также едины в нашей готовности участвовать в принципиальной дипломатии с Россией", – подчеркнули в Совете по безопасности.

Чиновник добавил, что Штаты на переговорах будут придерживаться принципа "ничего о наших союзниках и партнерах без наших союзников и партнеров, включая Украину".

Ожидается, что в ходе переговоров представители США и России обсудят ситуацию с безопасностью вокруг Украины и деятельность НАТО в Европе.

Контекст:

22 декабря генсек НАТО Йенс Столтенберг предлагал провести заседание Совета Россия – НАТО в начале 2022 года, чтобы обсудить наращивание РФ своих войск возле границы Украины, но даты не называл.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". Глава Минобороны Алексей Резников сообщил в интервью Politico, опубликованном 13 декабря, что вблизи границы Украины находятся около 100 тыс. российских военных, которые могут атаковать сразу на нескольких фронтах, используя артиллерию, танки и авиацию.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

7 декабря во время онлайн-переговоров с президентом США Джо Байденом на фоне сообщений американских СМИ о стягивании войск РФ к украинским границам президент РФ Владимир Путин заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины и потребовал "надежных, юридически зафиксированных гарантий", что НАТО не будет расширяться на восток.

10 декабря Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО. 17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

В Белом доме 17 декабря заявили, что ознакомлены с российскими проектами договоров, подчеркнув, что США не будут вести переговоры с РФ по "гарантиям безопасности" без союзников в Европе.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, США, Украина, НАТО, Джо Байден, переговоры
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