Переговоры между США и Россией по Украине и НАТО состоятся 10 января – СМИ

Ожидается, что в ходе переговоров представители США и России обсудят ситуацию с безопасностью вокруг Украины Фото: depositphotos.com

"Соединенные Штаты ожидают участия с Россией в платформе Стратегического диалога по безопасности 10 января. Вдобавок, насколько мы понимаем, Россия и НАТО намерены провести встречу Совета Россия – НАТО 12 января, а заседание постоянного совета ОБСЕ запланировано на 13-е число", – сообщили в Совете по национальной безопасности США.

В администрации добавили, что подход президента США Джо Байдена по отношению к Украине заключается в объединении союза вокруг двух путей: сдерживания и дипломатии.

"Как Альянс мы объединены по поводу последствий, с которыми столкнется Россия, если она начнет наступление на Украину. Но мы также едины в нашей готовности участвовать в принципиальной дипломатии с Россией", – подчеркнули в Совете по безопасности.

Чиновник добавил, что Штаты на переговорах будут придерживаться принципа "ничего о наших союзниках и партнерах без наших союзников и партнеров, включая Украину".

Ожидается, что в ходе переговоров представители США и России обсудят ситуацию с безопасностью вокруг Украины и деятельность НАТО в Европе.