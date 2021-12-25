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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Спутниковые снимки показывают, что Россия продолжает наращивать силы вблизи Украины – Reuters

Американская компания показала развертывание войск на полигонах в России
Американская компания показала развертывание войск на полигонах в России
Фото: Maxar Technologies / reuters.com

Новые спутниковые снимки, сделанные в декабре частной американской компанией Maxar Technologies, показывают, что Россия в последние недели продолжала наращивать свои силы в аннексированном Крыму и возле границ Украины, при этом настаивая на переговорах с США о "гарантиях безопасности". Об этом 24 декабря написало агентство Reuters.

Ряд снимков агентство опубликовало.

Компания Maxar Technologies сообщила, что только за последний месяц ее спутниковая съемка с высоким разрешением позволила зафиксировать пополнение российских войск в Крыму, а также на нескольких полигонах на западе России вдоль границы с Украиной. Речь идет, прежде всего, о трех объектах в Крыму и пяти объектах на западе России.

В частности, на снимках показана военная база в Крыму, которая в октябре была наполовину пуста, а по состоянию на 13 декабря – заполнена танками и бронетехникой.

Также на снимках видно, что на плацдарме Солоти в Белгородской области в начале декабря военной техники было заметно больше, чем в сентябре. На других фотографиях показано продолжающееся накопление войск в Ельне, а также на полигоне Погоново недалеко от Воронежа на юге России. На снимках Погоново от 21 декабря видны российские батальонные группы, танки, БТРы, артиллерия и, вероятно, дальнобойные реактивные системы залпового огня, отмечает УНИАН

Еще в ноябре в МИД РФ называли информацию о войсках неподалеку от границы с Украиной "целой фейк-кампанией в американских СМИ". Теперь Россия уже не отрицает наращивание войск у границы. В пятницу, 24 декабря спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что "Россия предпринимает определенные действия по перемещению и передислокации своих Вооруженных сил в рамках собственной территории на фоне весьма и весьма недружественных действий наших оппонентов по НАТО", цитировало его "РИА Новости". Он упомянул "недвусмысленные маневры, учения в непосредственной близости наших границ, полеты разведывательной авиации, перемещение кораблей и так далее и тому подобное".

Помимо наращивания войск на своей стороне границы, Россия  в последние недели активно перебрасывает во временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей наемников, укрепляя силы террористических формирований "ДНР" и "ЛНР", отмечает Reuters.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

Президент РФ Владимир Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину, заявил, что действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

"Мы ясно дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо", – сказал Путин.

Теги: Крым, Донбасс, военные, Дмитрий Песков, граница, танки, Воронеж, Курск, бронетехника, военная база, российская агрессия, война в Украине, война на Донбассе, войска, границы, российские военные
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