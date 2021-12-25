Спутниковые снимки показывают, что Россия продолжает наращивать силы вблизи Украины – Reuters

Ряд снимков агентство опубликовало.

Satellite images show Russia still building up forces near Ukraine https://t.co/vT0xwVe4pl pic.twitter.com/437KnvBlYB — Reuters (@Reuters) December 24, 2021

Компания Maxar Technologies сообщила, что только за последний месяц ее спутниковая съемка с высоким разрешением позволила зафиксировать пополнение российских войск в Крыму, а также на нескольких полигонах на западе России вдоль границы с Украиной. Речь идет, прежде всего, о трех объектах в Крыму и пяти объектах на западе России.

В частности, на снимках показана военная база в Крыму, которая в октябре была наполовину пуста, а по состоянию на 13 декабря – заполнена танками и бронетехникой.

Также на снимках видно, что на плацдарме Солоти в Белгородской области в начале декабря военной техники было заметно больше, чем в сентябре. На других фотографиях показано продолжающееся накопление войск в Ельне, а также на полигоне Погоново недалеко от Воронежа на юге России. На снимках Погоново от 21 декабря видны российские батальонные группы, танки, БТРы, артиллерия и, вероятно, дальнобойные реактивные системы залпового огня, отмечает УНИАН.

Еще в ноябре в МИД РФ называли информацию о войсках неподалеку от границы с Украиной "целой фейк-кампанией в американских СМИ". Теперь Россия уже не отрицает наращивание войск у границы. В пятницу, 24 декабря спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что "Россия предпринимает определенные действия по перемещению и передислокации своих Вооруженных сил в рамках собственной территории на фоне весьма и весьма недружественных действий наших оппонентов по НАТО", цитировало его "РИА Новости". Он упомянул "недвусмысленные маневры, учения в непосредственной близости наших границ, полеты разведывательной авиации, перемещение кораблей и так далее и тому подобное".

Помимо наращивания войск на своей стороне границы, Россия в последние недели активно перебрасывает во временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей наемников, укрепляя силы террористических формирований "ДНР" и "ЛНР", отмечает Reuters.