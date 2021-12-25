США планируют поделиться с Украиной оперативными данными разведки – СМИ

Информация, которую в Пентагоне планируют предоставить Украине, позволит определить, собираются ли войска РФ пересечь ее границу Фото: depositphotos.com

Об этом 23 декабря написала The New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники в администрации США.

Они рассказали, что, если план будет одобрен президентом Джо Байденом, это может вызвать негодование в России, которая называет провокациями любую военную помощь Украине со стороны Штатов.

Спикер Пентагона Джон Кирби сообщил на брифинге 20 декабря, что небольшая группа сотрудников американского оборонного ведомства недавно посетила Украину, чтобы оценить потребности страны в противовоздушной обороне, отмечается на сайте Минобороны США.

Кроме того, Штаты уже снабжают Украину противотанковыми управляемыми ракетами Javelin.

Но предложение Пентагона о предоставлении оперативной разведывательной информации потенциально более значимо, подчеркивает New York Times. В частности, информация будет включать изображения, показывающие передвижение войск РФ и позволяющие определить, собираются ли они пересечь границу Украины. Если она будет предоставлена вовремя, это может позволить ВСУ предотвратить атаку.

По словам источника издания, администрация Байдена осознала, насколько важна осведомленность в реальном времени для правительства Украины.

Так, спецслужбы США уже предоставляют Украине доступ к большему количеству материалов, чем она имела до наращивания войск РФ возле ее границ.