Посол Германии считает маловероятным вторжение РФ в Украину

ФРГ, как и другие партнеры Германии, серьезно относится к действиям РФ, отметила Фельдгузен Фото: EPA

По ее словам, "четкие слова европейских политиков и своевременная координация послали правильные сигналы в адрес Кремля".

Фельдгузен отметила, что в течение последних недель РФ прекратила значительно наращивать войска у границы Украины.

Поэтому, считает немецкий посол, возможность масштабного нападения со стороны России маловероятна.

При этом Фельдгузен подчеркнула, что ФРГ, как и другие партнеры Германии, серьезно относится к действиям РФ.

Президент РФ Владимир Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину.

По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

"Мы ясно дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо", – сказал Путин.