Столтенберг заявил, что НАТО никогда не давал обещаний не расширяться. Путин говорил, что РФ "надули" и "нагло обманули"

"В учредительном договоре нашей организации указано, что любая европейская страна может стать членом Альянса. Во-вторых, есть документы, относящиеся к 70-м и 90-м годам – Хельсинкский заключительный акт, Парижская хартия, учредительный акт Россия – НАТО и многие другие договоры, которые ясно дают понять, что страны имеют право выбирать свой собственный путь", – отметил генсек организации.

Столтенберг подчеркнул, что это "основополагающий принцип европейской безопасности, под которым подписалась и Россия".

"Это не то, что мы можем изменить с помощью цитат. И союзники категорически отрицают, что когда-либо обещали что-либо подобное. Сам бывший президент [СРСР Михаил] Горбачев сказал, что тема расширения НАТО никогда не поднималась до воссоединения Германии", – добавил Столтенберг.

Президент РФ Владимир Путин 23 декабря в ходе ежегодной пресс-конференции в очередной раз заявил, что в 1990-х годах страны Запада заверяли Москву, что не станут расширять НАТО на восток. Видеофрагмент выступления Путина опубликовало ТАСС.

"Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 1990-е годы. Ну и чего? На-ду-ли. Просто нагло обманули – пять волн расширения НАТО. И теперь уже в Румынии, Польше появляются соответствующие системы. Мы же говорили, не надо этого делать, вы нам обещали этого не делать. А нам говорят: "А где это написано на бумажке?" Нету этого, ну и все, идите вы подальше", – сказал глава Кремля.