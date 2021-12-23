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"Неприемлемые разговоры". В Грузии ответили России на заявление о "насильном затягивании" страны в НАТО

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В МИД Грузии назвали заявление Лаврова неприемлемыми разговорами
В МИД Грузии назвали заявление Лаврова неприемлемыми разговорами
Фото: ЕРА

Министерство иностранных дел Грузии прокомментировало заявление главы МИД России Сергея Лаврова о "насильном затягивании" Грузии в НАТО, назвав такие разговоры неприемлемыми. Об этом 23 декабря сообщило издание "Грузия Online".

Вступление в Евросоюз и НАТО поддерживают 80% жителей Грузии, заявил замглавы МИД Грузии Лаша Дарсалия.

"Вам известно, что идея членства в НАТО и Евросоюзе пользуется большой национальной поддержкой. Эта поддержка в течение лет является 80-процентной, а то и больше. Соответственно, в грузинском обществе уже существует консенсус об этом. Грузия как демократическая страна уже считает себя частью именно этого пространства, а это в первую очередь является вопросом ценности для Грузии", – отметил Дарсалия.

Он также сказал, что разговоры о сферах влияния подрывают мировой порядок.
 
"Полностью неприемлемыми являются разговоры в XXI веке о так называемых сферах влияния, эксклюзивных зонах разных государств и так далее. Указанное служит лишь дестабилизации международной системы и подрывает мировой порядок", – заявил дипломат.

Контекст:

Президент России Владимир Путин 7 декабря во время онлайн-переговоров с президентом США Джо Байденом на фоне сообщений американских СМИ о стягивании войск РФ к украинским границам заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины и потребовал "надежных, юридически зафиксированных гарантий", что НАТО не будет расширяться на восток. В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

10 декабря Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ответ на это подчеркнул, что право каждого народа выбирать свой путь остается фундаментальным для НАТО.

17 декабря МИД РФ опубликовал переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в ст. 4 проекта договора между РФ и США говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

В Белом доме сообщили, что ознакомлены с российскими проектами договоров, подчеркнув, что США не будут вести переговоры с РФ по "гарантиям безопасности" без союзников в Европе. Соединенные Штаты планируют ответить на "гарантии безопасности", предложенные РФ, на следующей неделе, писало Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации президента США.

Столтенберг заявил, что НАТО "никогда не пойдет на компромисс ни по безопасности своих союзников, ни по поводу права каждой страны, включая Украину, решать свою собственную судьбу", и не будет обсуждать с РФ "зоны влияния".

В МИД Украины подчеркнули, что "главной проблемой безопасности евроатлантического пространства в настоящее время являются вооруженная агрессия РФ, а также нынешняя российская эскалация вдоль границы Украины и на ее оккупированных территориях".

21 декабря Лавров заявил о том, что "РФ будет воспринимать расширение НАТО как "пересечение "красных линий". Он также сказал о попытках "насильно затянуть Грузию вопреки воле большой части ее народа в Североатлантический альянс".

Теги: Россия, НАТО, Грузия, Сергей Лавров, граница, МИД России, МИД Грузии, вступ, членство
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